Controvertido asambleísta tiene una lista de autoridades a las que denunciará

El asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Jorge Arias Soto, denunció en la Fiscalía al gobernador Adrián Oliva Alcázar, también denunciará al subgobernador del Gran Chaco José Antonio Quecaña y al alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos.

A Oliva lo denunció de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución y de incumplimiento de deberes, sobre el primer punto dijo que anuló el reglamento del Programa Solidario Comunal Prosol y con un Decreto aprobó otro, dejando de lado una ley nacional que obliga a consensuar este reglamento.

Por este incumplimiento de deberes no se dio el Prosol el 2016 y tampoco hay certeza de su otorgación este año, sostuvo al admitir que la Fiscalía en un plazo determinado responderá si admite o no la denuncia, aseguró que hará el seguimiento correspondiente.“Esto solamente es el principio, será ampliado estoy con un 70 a 85% de lograr pruebas de otros presuntos delitos como daño económico al Estado, enriquecimiento ilícito, malversación y tráfico de influencias”, agregó el legislador al mencionar a Oliva y Waldemar Peralta.

“A un mes de haber asumido la Gobernación aparecieron con sus Audis (marca de vehículo de lujo) paseando por las calles de Tarija, un Audi cuesta 110 mil dólares”, mencionó al añadir que los aludidos viajaron por Europa sin resultado para la Gobernación. Sobre las críticas de Peralta que descalificó sus denuncias, Arias respondió que lo toma como de quien viene, aseguró no estar enfermo, está en sus cinco sentidos tiene documentos y está probando sus afirmaciones, lo que no gusta de ninguna manera.

El legislador denunciará además a Quecaña de quien dijo que junto a Marcial Rengifo en la época de danza de millones en Tarija manejaron 1.000 millones de bolivianos, “había un clan, una mafia”, que construyó con sobreprecio el estadio de Yacuiba.

Solamente en esta obra se apropiaron 50 millones de bolivianos, este estadio no debía costar más de 110 millones pero terminó costando 160 millones, afirmó al decir que otra obra es el hospital de tercer nivel de Yacuiba, donde hay sobreprecio de 40 millones.

Las denuncias serán ampliadas a varios asambleístas de la anterior gestión, acotó al indicar que también inició el proceso de revocatoria de sus cargos del alcalde de Yacuiba y cuatro concejales, cuyos nombres no precisó.“Al alcalde por corrupto y a los concejales por traición, ellos (estos últimos fueron por el MAS y ahora se unieron a UDA) ellos serán revocados de sus mandatos en menos de seis meses”, afirmó al recordar que Vallejos postuló con la sigla de Unión Departamental Autonomista UDA.

Peralta: “Arias está enfermo y no conoce Tarija”

El secretario Waldemar Peralta Méndez, sobre las denuncias ante los medios del asambleísta Jorge Arias Soto, respondió que entiende que tiene problemas de salud, se solidariza con eso, pero no le da derecho a mellar la dignidad del gobernador y de otras personas.“Además denunciar sin ninguna prueba, sin ningún papel, eso es irresponsable, no se puede hacer eso, porque mucha gente aludida por Arias ha luchado por Tarija de manera transparente, no puede ser que por móviles políticos se los desacredite”, respondió.

Peralta al decir que se solidariza con el problema de salud de Arias, hizo notar que la denuncia infundada no es el camino. Anteriores denuncias en contra de Peralta y su madre solo fueron mediáticas no hay ninguna notificación en la Fiscalía.“No puede ser que este caballero, que no conoce Tarija, venga y levante el nombre de mi madre y otras tantas autoridades sin darse cuenta que detrás de cada uno hay una familia, eso no está bien de ninguna manera”, acotó el funcionario.

