Medidas de presión del Transporte Libre entran en cuarto intermedio

Ayer en la tarde nuevamente se reunieron el Transporte Libre y el Gobierno Municipal, pero no llegaron a una solución definitiva, ahora los minivans proponen que se les de los predios donde funciona actualmente la Asociación de Municipios de Tarija AMT, para que puedan operar desde ahí.

En un segundo intento por llegar a una solución al conflicto entre el Transporte Libre (minivans) y el Gobierno Municipal de Tarija, ayer cerca de las 18:00 aproximadamente se reunieron ambos sectores en busca de una solución.

No se logró aquello pero se acordó hacer hoy un recorrido con el Alcalde por la nueva Terminal para que conozca la situación real en la que operan los minivans, dijo Luis Carlos Quiroga, ejecutivo departamental de la Federación del Transporte Libre.

El Alcalde Municipal coincidió con él y señaló que se decidió conformar un “comité de trabajo”, ahora los transportistas deben indicar quienes representarán a ese sector, aclaró que si quieren trabajar con éste comité, deben retirarse de la vieja Terminal.

Quiroga reiteró que una de las mejores alternativas de solución, es que los predios de la AMT pasen a manos de ellos y que desde este lugar, que reúne los requisitos, funcione la salida de minivans.

Paz Pereira recalcó “pero es un escenario sin retorno el tema de que si quieren trabajar como comité tienen que retirarse de la vieja terminal, vamos a ver nuevas opciones, nuevas y posibles localizaciones para que ellos puedan tener un espacio de trabajo”.

Demandas

Por su parte la Fiscalía Departamental conformó un equipo de cuatro fiscales de materia para iniciar las investigaciones a dirigentes del Transporte Libre, por los bloqueos que realizaron en las últimas horas, informó fiscal, Gilbert Muñoz Ortiz.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, también presentó una denuncia formal ante el ministerio público, bajo el argumento que los bloqueos perjudican a la población en el traslado a sus fuentes de trabajo.

Luis Carlos Quiroga, sostuvo que levantaron momentáneamente los bloqueos pero que buscan el mecanismo legal de iniciar procesos al municipio por incumplimientos a compromisos, y porque se dejó sin trabajo a varios transportistas y que también analizan argumentos legales para “defender a los compañeros”.

El equipo de cuatro fiscales mediante requerimiento solicitaron informes a la policía y ahora la fiscalía espera respuesta dentro de las próximas horas, tanto de la Unidad Operativa de Tránsito como del resto de la policía, señaló Muñoz.

Respecto a la denuncia presentada por la Fedjuve ante la fiscalía, Quiroga dijo desconocerla misma, pero acotó que ahora la Fedjuve debe demostrar lo que asevera y que también les iniciará demandas legales.

“Ellos deberían primero conocer cuál es nuestro pliego petitorio, vamos a ver qué marco legal y jurídico le vamos a poner también a la Fedjuve”.

Levantaron bloqueo

Quiroga aseguró que los vehículos que a primeras horas de la mañana de ayer bloqueaban, fueron arrinconados en horas de la tarde para permitir el libre acceso de los vehículos particulares y del servicio público.

Sostuvo que el Comandante de la Policía felicitó esta acción y que él fue quien constantemente estuvo gestionando el diálogo con el Gobierno Municipal y además participó en las reuniones.

En la última reunión también participó la delegada Defensorial del Departamento de Tarija, Carola Romero Pacello.

Alcalde pidió al sector no perjudicar a la población con bloqueos

El alcalde Rodrigo Paz Pereira con la predisposición al diálogo con las pocas empresas de minivans, que estaban promoviendo los bloqueos en la ciudad perjudicando el derecho a la libre transitabilidad de los ciudadanos, pidió al sector ya no perjudicar de esa manera a la población.

El burgomaestre informó que luego de dar inicio la reunión prevista el martes a las 17:00, en las oficinas de la Alcaldía, los dirigentes de la Federación de Transporte Libre no mostraron la predisposición para llegar a un acuerdo. “En la reunión los compañeros tenían más ganas de irse que de dialogar, y yo les explicaba que hay una ciudad que tiene que tomar decisiones en su conjunto por el bien de todos”, DIJO.

Asimismo, expresó que las movilizaciones de ayer eran del todo injustificadas y nuevamente la autoridad edil invitó a los dirigentes de los minivans a dialogar.

Por otra parte, expresó que ya están llevando adelante las acciones legales contra todo aquel que atente contra la libre transitabilidad de los ciudadanos. “Los tarijeños no podemos ser prisioneros de unos cuantos por intereses políticos y económicos eso no es correcto y mientras Rodrigo Paz sea Alcalde la defensa de los ciudadanos el derecho al orden de la ciudad aunque sea difícil y complicado será nuestra bandera de actuación“, AGREGÓ.

Finalmente Rodrigo Figueroa, secretario de Movilidad Urbana, reiteró que la exterminal no será activada nuevamente para el uso de pasajeros, ya que no cuenta con cámaras de seguridad, vigilancia por parte de la Policía Boliviana y control de los menores de edad. “No se habilitará la exterminal ya que son los vecinos que no están de acuerdo y otros sectores también que apoyan la postura, en la Terminal de Torrecillas los minivans tienen el espacio idóneo de sus boleterías, las empresas de los minivans aprobaron el diseño que les presentamos para sus ventanillas, además que existe un paquete completo de seguridad con las cámaras de vigilancia, está el personal de la Defensoría de la Niñez entre otras”, finalizó.

Mario Enrique Espinoza

Comparte Facebook

Twitter