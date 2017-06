Recuerdan que población vulnerable puede acceder gratuitamente a la vacuna contra la influenza

En el departamento de Tarija en la última semana de notificación se dieron 7.079 casos de Infección Respiratoria Aguda IRA, 100 neumonías y 841 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas EDA. De enero a la fecha el total de EDAs suma 24.458 casos, 12.917 casos de IRAs y 2.658 casos de neumonía en todo el Departamento, informó el responsable de Vigilancia Epidemiológica de Servicio Departamental de Salud Sedes, Marcelo Magne Ríos.

Las medidas de prevención del Sedes son las vacunas contra la influenza, dirigidas principalmente a grupos sectarios específicos: menores de dos años, mayores de 70, mujeres embarazadas y el personal de salud, aunque cualquier persona con una enfermedad de base puede acceder a las dichas vacunas.

La Dirección Departamental de Educación DDE, difunde las medidas de prevención brindando información, se pidió que haya filtros en los establecimientos educativos, es decir, “que niño que esté enfermo como con resfrío fuerte debe tener la tolerancia respectiva; lo mismo con los profesores, y ser despachado a su domicilio para que no contagie al resto de sus compañeros” aseveró.

La EDA e IRA constituyen dos de los principales problemas de salud en los menores de cinco años y en algunos casos son mortales en menores de dos años; por tanto, conocer los signos y síntomas de alarma, que indiquen la necesidad de acudir a los servicios de salud de la ciudad, el tratamiento y sobre todo la forma de prevenirlas se convierte en una necesidad ineludible para padres y cuidadores.

Las medidas de prevención familiar es abrigar a los niños a tempranas horas, ingesta de abundante líquido, cítricos e ingesta de vitamina C, todas las personas que entren a grupo de riesgo pueden hacerse vacunar lo más antes posible, ya que toma un tiempo la administración de la vacuna en el organismo para empezar a producir anticuerpos.

La prevención para estas enfermedades, sin duda constituyen la principal estrategia de combatirlas, el responsable de Vigilancia Epidemiológica de Sedes Tarija indicó que “si los niños están enfermos se podría utilizar un antipirético o paracetamol es el que más conocemos, si tiene molestia, inflamación, el ibuprofeno en gotitas de acuerdo al kilo y peso, las aspirina no es muy utilizado”, una administración masiva de aspirina, puede producir el síndrome de Reyel. El uso de los antigripales ayuda mejorar los síntomas de IDAS y EDAS.

Al ser los resfríos de tipo viral no hay un tratamiento específico y los medicamentos nombrado sirven para disminuir un poco la molestia que tienen los niños o las personas que están cursando, con esos cuadros, Marcelo Magne explicó que “si en el transcurso de tres días, que es generalmente lo que dura un resfrío, la persona continua con fiebre o se agrava el cuadro deben acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, para que se haga una clasificación de lo que está padeciendo y del caso dar un tratamiento específico”.

Maribel Rojas, vecina de Cercado, contó que “los resfríos para los niños y principalmente para los bebés se complica mucho más que para las personas adultas y jóvenes porque cuando mi bebé de un año y tres meses se enfermó, no podía hacerle pasar su tos y fiebre, estuvo a punto de agarrar neumonía y paraba comprando jarabes inyecciones y supositorios para que expulse la flema que no podía votar porque ellos no saben”.

