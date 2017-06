Mecánicos, electricistas, chapistas, muelleros y torneros protestan contra el Servicio de Impuestos Nacionales

Por primera vez salieron en marcha de protesta a las calles, algunos con sus esposas e hijos, mecánicos de automóviles, electricistas, chapistas, muelleros y torneros, entre otros, contra el Servicio de Impuestos Nacionales SIN, que les exige pasar al régimen general.

Actualmente este sector de trabajadores está en el régimen simplificado, ahora el gobierno les exige dar factura por el trabajo que realizan, de acuerdo con el dirigente Marcelino Gutiérrez Baldivieso, quien dijo que no descartan asumir medidas de presión más radicales.

El sector está dispuesto a pagar impuestos, pero lo justo como talleres pequeños que son, la situación actual además es de crisis, un trabajo que hacen puede tener un costo de 600 a 700 bolivianos, pero eso no es por un solo día, lleva su tiempo. “Hace tiempo había harto trabajo, ahora no hay, por eso estamos en la marcha”, enfatizó Gutiérrez mientras el mecánico Francisco Eloy Humacata expresó que no ganan tanto dinero como para pagar todos los impuestos que ha dispuesto el gobierno actual.

Nuevo Sur

