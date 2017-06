“Choco”, la historia de un can que perdió a su amo conmueve al HRSJD

El director del Hospital San Juan de Dios HRSJD, Rolando Baldivieso, dio a conocer un caso bastante singular y emotivo, que la población compara con la historia internacional de Hachiko, un can de raza Akita que pertenecía a un profesor de ingeniería agrónoma de la Universidad de Tokio. Desde que falleció su amo, Hachiko lo esperó a que volviera durante nueve años en la estación de trenes de Shibuya.

Baldivieso dijo “el perrito está varios meses aquí porque apareció un día por la zona de la morgue y a ciencia cierta no sabemos cómo llegó al Hospital. Pero lo más fehaciente es que, aparentemente, ha venido con un paciente y el mismo ha fallecido; y tenemos la impresión que el perrito sigue esperando que su amo salga del Hospital. No nos olvidemos que los pacientes, que fallecen aquí los sacan en un cajón; entonces imagino que para él debió ser medio difícil sentir el olor de su dueño y no sabemos si tenía o no otros parientes porque nadie ha reclamado por él”.

En tal sentido, explicó que el perrito día a día fue ganándose el cariño de los trabajadores del Hospital; particularmente del Servicio de Patología, desde el cual la médico Patricia Carrasco, quien es la jefa de esa Dirección, prácticamente lo adoptó y se encarga de darle una buena condición de vida. “Desde el Servicio de Patología, especialmente se encargan de darle una buena condición de vida, de abrigarlo, ahora en el invierno tiene su chalequito, le han hecho una casita al cachorro que aparte es un perrito bueno no lo hemos escuchado ni ladrar, peor gruñir a alguna persona es muy pasivo, es muy tranquilo. Dependiendo del sector a donde va, algunos le dicen “Choco” y parece que le gusta ese nombre porque cuando lo escucha mueve mucho la colita”.

Asimismo, recalcó que el can no entra a las áreas del Hospital, no está en ningún piso de internación ni en ningún consultorio o algún área en la que se hagan estudios. “Con mayor frecuencia camina entre lo que es el Servicio de Patología y Emergencia y en el pórtico principal de ingreso del Hospital, está como un guardián, ojalá que pueda acompañar a los policías que tenemos como guardias de seguridad para que pueda hacer las rondas respectivas con ellos. El cachorro está aquí sin molestar a nadie, está esperando que aparezca su amo y mientras no aparece la gente del Hospital le está brindando el cariño correspondiente”.

Carrasco recordó la llegada de “Choco”, el Hachiko tarijeño que desde hace seis meses aún está esperando a su dueño, el cual falleció. También subrayó que en los primeros días de la estadía del can, la mayoría del personal lo alimentaba y después se apegó al Servicio de Patología donde ha sido acogido y actualmente le dan todo lo que necesita.

Comentó “aquí todos somos amantes de los animales y una de las técnicas (se denomina así a esa persona que trabaja en el lugar) comenzó a alimentarlo junto con la secretaria del Servicio y, como nos daba pena, comenzamos todos a participar en la alimentación del animal. Ahora tiene su casa, ropa, cariño, alimentación en la hora adecuada. Todos lo quieren en el Hospital, los residentes, los internos, los médicos le compran la cena porque nosotros ya no estamos, nosotros lo alimentamos en las horas que estamos aquí y el resto del personal, de uno u otro servicio, siempre lo están alimentando”.

Además indicó que el can hace guardia en las noches y duerme toda la mañana, lo cual le causa bastante gracia y ternura. Al parecer el Hachiko tarijeño acompañaría en las jornadas nocturnas a los camilleros, al personal de emergencia porque ronda todo el Hospital hasta altas horas. “Ronda todo el Hospital en la noche y duerme toda la mañana (hace turno).Yo creo que se va tener que quedar en el Hospital, en realidad ya es propiedad del Hospital. Nunca nadie intentó sacarlo, él se fue quedando entonces ahora ya es parte de nosotros, es parte del Hospital San Juan de Dios. Hay que hacer un llamado a la conciencia de las personas porque los animales son seres no humanos, pero son seres maravillosos y creo que la gente a veces los tiene pero no entienden el verdadero significado de tener un animal”.

La médico Nadia Girón acentuó que esta es una historia llena de ternura y de amor, ya que muestra la fidelidad de un can el cual está eternamente a la espera de encontrar a su amo. Enfatizó que actualmente debe sentirse muy querido, pero sigue extrañando a su dueño.

Girón sostuvo “como vimos que nadie regresaba por él, empezamos a indagar, nos enteramos que su amo falleció y él se quedó aquí perpetuamente. Todo el día él está permanentemente esperando que regrese su amo”.

