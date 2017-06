Vendedores de ropa usada amenazan con “apalear y linchar” a los aduaneros

Durante la jornada de ayer, vendedores de ropa usada protagonizaron una masiva marcha en las diferentes calles de la ciudad en contra de los constantes operativos de control de la Aduana. Los mismos dijeron sentirse discriminados por dicha instancia y no descartaron incrementar las medidas en contra de la misma.

“Lamentablemente la Aduana Nacional se ha ensañado con nosotros haciendo decomisos diarios, el motivo principal de esta marcha es para reclamar está situación y exigir también que pueda demostrarnos qué es lo que hace con la ropa que nos quitan”, dijo Luis Fernando Álvarez, presidente del Comité Departamental de ropa usada.

En tal sentido, resaltó que lo malo de esta situación es que la Aduana supuestamente se ensaña con los comerciantes minoristas, aclaró que en Tarija no hay comerciantes mayoristas.

Álvarez sostuvo” no es como dice el gerente de la Aduana, aquí hay puros comerciantes minoristas y lamentablemente el poco capital que nosotros manejamos es lo que nos está quitando la Aduana. No tenemos ningún miedo, nosotros como dirigentes seguimos el mandamiento de la base, si va a seguir los decomisos lamentablemente nos van a obligar a tomar medidas”.

Asimismo, acentuó que no se descartan los bloqueos o cualquier otro tipo de medida para frenar esta situación por lo que indicó que la solución está en manos de la Aduana y pidió que esta demuestre que hay comerciantes mayoristas y no perjudique más a quienes viven de este rubro. “Nosotros salimos a comprar mercadería para el sustento de nuestra familia y no nos dejan pasar. No sé cuál es la razón que se han puesto fuertes con el Departamento, este es el primer paso, nuestra gente ya está totalmente caliente, veremos que otras medidas tomar la otra semana. En este momento estamos marchando unas 600 personas”, dijo el gremialista.

Amenazas

Los vendedores de ropa a medio uso amenazaron quemar la tranca de Pajchani y apalear y hasta “linchar” a los aduaneros que aparezcan en las ferias en el intento de decomisar su mercadería, que es su única fuente de sustento y sobrevivencia.

La amenaza fue propagada en plena plaza principal a través de un parlamente con gran potencia, que trajeron en la movilización en contra del gobierno y la Aduana, que continúa decomisando su mercadería que es comprada en Oruro, no en la frontera.

Algunas vendedoras lloraron cuando agarraron el micrófono y relataron cómo les quitaron su mercadería adquirida con dinero que era todo el capital que tenían, hicieron notar que si tuvieran fuentes de empleo alternativas, no tendrían necesidad de vender nada. “Salimos con nuestra poca mercadería de Oruro, detallada, llegamos a la tranca de Pajchani, ya no nos dejan entrar, nos quitan, traemos en bolsitas, en maletitas, nosotros no podemos hacer llegar nada, nada ya”, confirmó el dirigente Álvarez Chávez.

El representante dijo que hasta que termine el diálogo con el gobierno, que está en curso, tendrían que seguir vendiendo; sin embargo no les dejan, “si no nos van a dejar vender, pues, que nos den fuentes de trabajo, que no nos hagan sufrir como lo están haciendo”.

“Nos quitan, un capital de sustento de 200 dólares de nuestra familia y no hay qué comer, no hay qué dar a nuestros hijos, nos quitan todo, esto nos lleva a las movilizaciones y a la protesta que se radicalizará”, agregó y confirmó que la próxima semana, cuando lleguen otras delegaciones de vendedores de ropa usada de diferentes puntos del país, se irá a Pajchani a quemar la tranca. “on la furia que están, lo van hacer, yo no puedo hacer nada como dirigente”, advirtió.

El representante aseguró haber buscado a la Aduana para conversar; pero esta respondió que no puede hacer nada, solamente cumplir su trabajo, que es decomisar, ello sin importar el daño que causan a las familias que no tienen otra fuente de ingreso.

Los vendedores de ropa usada preveían efectuar una marcha de protesta de Oruro a La Paz, pero ahora determinaron venir a Tarija en respaldo al sector y hacer frente a los atropellos que está sufriendo el sector.

Pajchani se encuentra en el camino entre Tarija y Potosí, donde la Aduana implementó un control que ahora es riguroso para la ropa a medio uso, el sector pide que el control se haga en las fronteras, ellos compran la mercadería en la ciudad de Oruro.

Aduana

El gerente regional de la Aduana Nacional Tarija, Marcelo Miranda, explicó al NUEVO SUR que no todo el sector de la ropa usada está realizando este tipo de manifestaciones en contra de dicha instancia, informó que se reunió el día viernes con varios dirigentes de diferentes sectores los cuales están a favor de los operativos.

Miranda manifestó que “aparentemente es sólo un sector, concretamente la persona que ha sido afectada por el allanamiento que hemos realizado la semana pasada, como que el día viernes me visitaron cuatro personas las que identificaban a su gremio. Otros sectores de ropa usada me manifestaron que estaban de acuerdo con los operativos cuando se trata de los empresarios grandes, que se están dedicando a esto y están generando inconvenientes”.

Destacó que es importante tomar en cuenta que el sector de la ropa usada es completamente ilegal, ya que están ingresando contrabando y al vender no emiten factura; inclusive puntualizó que está mercancía sería dañina para la salud. “Antes la ropa usada tenía que tener certificado sanitario, que hoy como entra de contrabando no se lo exige y en el caso de lo que es ropa de cama, mucha de esta mercancía sacan de hospitales. Quién sabe qué origen tendrá y no sabemos si lo que se está vendiendo sea algo que provocando enfermedades a la gente”, señaló.

Miranda aseveró que los operativos de control no sólo se realizan a los puestos o tiendas de ropa usada e informó que estos se efectúan a raíz de diferentes denuncias. “No es que estamos haciendo solamente operativos en ese sector, el operativo que ha sido la semana pasada se debe a una denuncia, el sector formal ha señalado y denunciado que mencionado establecimiento estaba realizando la comercialización y depósito de ropa usada, pero en gran escala”, dijo.

Para finalizar, Miranda aclaró dónde es destinada la ropa decomisada en tras operativos ya que la misma, una vez incautada, pasa a ser destruida.”La mercancía de ropa usada es destruida, se la inutiliza para ser entregada después como materia prima para el sector de los fabriles, para el relleno de colchones. Podemos ir cualquier día a hacer está verificación, podemos invitar a dirigentes de los gremios pero dirigentes de verdad no sólo de un sector que vayan y vean con total transparencia cómo se realiza la inutilización”, concluyó.

María José Oliva Grimalt/Fernando Barral Zegarra

