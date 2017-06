Con su edificio tomado por las “Marías Dignas”, la ALDT elegirá nuevo directorio y vocales electorales

La Asamblea Legislativa Departamental ALDT tendrá una maratónica sesión este martes, prevé definir cuatro ternas para vocales electorales, recibir el informe de la directiva saliente y elegir a la nueva para el tercer año de la actual gestión iniciada el 2015.

Como un reflejo de que no fue un buen año de trabajo, la ALDT, por decisión de su directiva saliente, el último día de su gestión, prevé desarrollar intensa actividad como el de definir cuatro ternas de entre 45 postulantes a vocales electorales.

Posteriormente prevé recibir el informe del presidente saliente William Guerrero Quiroga, que tendrá cuestionamientos de algunos de sus oponentes, aunque se aprobará, pese a ello, por la mayoría con que cuenta la bancada del MAS a la que pertenece el titular.

Después, la Asamblea prevé elegir a su directiva, la bancada del MAS, en reunión con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, definió una terna para los tres cargos principales, que será inamovible, aunque no se descarta ninguna sorpresa.

La terna está integrada por Sara Armella Rueda, para el cargo de presidenta, Ervin Mancilla Olarte, en la primera Vicepresidencia y Abel Guzmán Murguía en la Secretaría, todos ellos del MAS, que dejó para la minoría una vicepresidencia y la vocalía.

Según el MAS, la segunda vicepresidencia debe ser ocupada por los indígenas y la vocalía por la bancada de la organización ISA, que tiene dos legisladoras, criterio que no es compartido por UDA, que es la segunda fuerza en el legislativo.

Precisamente por eso UDA planteó que se respete el reglamento general de la Asamblea Legislativa Departamental que indica que en la directiva tienen que estar todas las fuerzas políticas representadas y que la distribución de comisiones tiene que ser proporcional al número de asambleístas.

Este último criterio fue expresado por el asambleísta, Mauricio Lea Plaza Peláez, el mismo planteamiento fue expresado por la jefa de bancada de UDA, Mariyeth Jaramillo, ante los anuncios de dejar fuera de la directiva a esta bancada.

La directiva saliente, el último día de su gestión convocó a esta sesión con una agenda que por lo menos tendría que haber llevado tres días o tres sesiones, si se pensaba hacer de una manera ordenada y con una adecuada deliberación.

“Marías” tomaron Asamblea y permanecen en vigilia

La organización “Marías Dignas”, tomó sorpresivamente la Asamblea Legislativa Departamental ALDT este lunes, reteniendo incluso a algunos reporteros y camarógrafos en su interior, por algún tiempo, en protesta contra el asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte.

Esta organización planteó al MAS que no postule a Mancilla a la vicepresidencia de la ALDT por no haber respondido a las demandas de la población, informaron que pidieron algunas acciones y disposiciones para la gente, sin ninguna respuesta.

La dirigente Melisa Escobar Sejas, advirtió que no dejarán a la ALDT sesionar si no desiste de postular a Mancilla, en contraste el aludido anteriormente dijo que se trata de gente pagada, probablemente por la Gobernación que se opone a la fiscalización. El Asambleísta Abel Guzmán Murguía sostuvo que la gente está en su derecho de protestar, espera que no se trate solamente de perturbar a la ALDT, aseguró que mucha gente no conoce siquiera a Mancilla, pero protesta contra él, eso dice mucho de los movilizados.

Fernando Barral Zegarra

