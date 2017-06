Mujeres víctimas de violencia familiar pueden encontrar refugio en el “Hogar Renacer”

La responsable del Servicio Legal Integral Municipal SLIM, Carina Flores, dio a conocer que dicha instancia atendió diferentes casos de desalojo de viviendas en las cuales vivían mujeres, que sufrían diferentes tipos de violencia esto con el fin de precautelar la seguridad de las mismas y brindarles la protección y el apoyo necesario.

“Nosotros, dentro de lo que establece la Ley 348 para garantizar a las mujeres víctimas de violencia una atención pronta y oportuna , realizamos la atención inmediata en los casos en que la mujer manifiesta que no puede quedarse en el domicilio donde compartía ,vivía conjuntamente con el agresor, en esos casos nosotros les brindamos el apoyo con el Servicio Departamental de Gestión Social Sedeges, ya que ellos tienen la casa Renacer para que estas señoras no sigan sufriendo violencia”, dijo Flores.

En tal sentido, resaltó que el fin de este tipo de desalojos es que las mujeres puedan estar en un nuevo ambiente, el cual sea adecuado y seguro para las mismas.

“Lo que se hizo el día jueves es dar cumplimiento a un requerimiento fiscal en el cual manifestaron, dentro de las medidas de protección, que era imprescindible que la víctima pueda recoger sus pertenencias del domicilio donde estaba”, agregó la responsablr del SLIM.

Flores indicó que no podía brindar mayor información o mayores datos de la víctima por un principio básico de confidencialidad, que establece la ley como también por la seguridad de la mujer.“Lo que nosotros hacemos no solo en el caso de la señora, sino en todos los casos es que por la seguridad no es permanente que la víctima permanezca en ese mismo domicilio; igual hemos visto en casos de violencia psicológica, hay un artículo especifico de la Ley 348 que nos habla justamente de las medidas de protección en favor de la víctima, esas medidas de protección y garantías para la víctima es lo que tratamos de efectivizar pero siempre con orden fiscal para ingresar al domicilio, siempre también cuando se encuentra el denunciado”, dijo la funcionaria.

Flores explicó que en la mayoría de los casos, que dicha instancia atiende, las mujeres no son solas; es decir, muchas son madres y por ende no solo ellas sufren las consecuencias de la violencia sino también los hijos.“Nosotros realizamos una atención multidisciplinaria y buscamos de que tanto la madre como los niños reciban una atención terapéutica inmediata, porque los niños también sufren el daño y trauma por esta situación en un círculo de violencia. Este es el caso que hemos atendido el día jueves, pero durante todo el pasado mes hemos tenido varios casos como ese. Lo que tratamos es restituirla a la mujer y ver de que ella se quede con los niños en el lugar”, apuntó la responsable.

En tal sentido, Flores subrayó que hay ocasiones en las que estos hogares son compartidos con la familia del agresor; por lo tanto si bien a él se le prohíbe el ingreso al lugar, la suegra, hermanos o primos ocasionan nuevamente el daño a la mujer y por consiguiente la ponen en una situación de riesgo, tanto a ella como también a los hijos. “Es por ello que buscamos realizar la atención inmediata y proceder a acompañarla para la desocupación de sus pertenencias, en este caso lo que hemos realizado es justamente por la situación de vulnerabilidad de la mujer y los niños”, finalizó la funcionaria municipal.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter