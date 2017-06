El sobrino violador se confiesa: “Mi tio entró a micuarto a molestar”

En una corta charla con Hilber Velásquez Iñiguez, implicado en el caso de violación entre varones, éste aseguró que su propio tío que lo denunció fue quien acudió en la noche a buscarlo, declaró textualmente “él me ha venido a joder a mi cuarto” y no quiso hablar más.

Ayer al finalizar la tarde de ayer, en la población de San Lorenzo, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en su contra, donde se resolvió darle detención preventiva.

Mientras tanto su madre lloraba por él, asegurando que éste era quien le ayudaba con los trabajos en sus terrenitos, “ahora quién me va ayudar, soy madre sola…” sostenía con lágrimas en los ojos, ya que su marido falleció hace varios años atrás.

La hermana, quien también estaba con la madre indicó que ellos son de condición humilde y que sólo tienen un pequeño terreno donde siembran “cabalito par nosotros nomas”.

Una señora que acompañaba a la madre expresó que hay una carta del corregidor de Tarija Cancha, donde menciona que Hilber nunca tuvo problemas con nadie, la señora acotó que todos lo conocen como se porta en la zona.

La madre agregó que, a principios del mes pasado, otro de sus hijos llegó “un poco borracho” y el mismo tío le propuso cosas indecentes, y que esperó a que el joven se duerma para comenzar a bajarle los pantalones.

En eso despertó el hijo y de una patada le mandó contra la pared, pero volvió con más ímpetu y fue cuando aseguró que “le ha hecho volar los botones (del pantalón) a mi hijo, era un pantalón nuevito, recién me contó esto mi hijo”.

“Él (detenido) se llora, me dice mamita haga algo, sáqueme mamita de aquí, pero yo no puedo, no tengo la plata (sollozo)”, dijo la angustiada madre y replicó “siquiera me sacaran la multa, siquiera me dijeran que les pague el gasto que han gastado, (yo) como sea me prestara, pagara, pero que mi guagua que sea libre (sollozos) uno pobre, no tiene ni para un pan”.

Antecedentes

El sobrino de 19 años, supuestamente, violó al tío de 28 años de edad, por lo que fue detenido a las siete de la mañana del miércoles, ya que las declaraciones de la víctima y el resultado del médico forense dieron como resultado que evidentemente se registró el hecho de acceso carnal, señaló el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz.

Indicó que esto ocurrió en la localidad de Tarija Cancha al promediar las tres de la madrugada del 28 de mayo y que el denunciante es tío del implicado, quien responde al nombre de Hilber Velásquez Iñiguez, y desde ese momento se inició las investigaciones.

El depravado aprovechó la noche y que su tío estaba durmiendo, lo que fue aprovechado para cometer el acto, “pero aquí hay algo que es importante, que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión es porque hay elementos de prueba, en este caso son las declaraciones de la víctima y los resultados del médico forense”, concluyó Muñoz.

Mario Enrique Espinoza

