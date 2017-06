Secretario de la Gobernación: “Bloqueo y boicot económico todavía se siente en Tarija”

Tarija está pasando peligrosamente de una recesión a la depresión económica, de acuerdo con el secretario de Gestión Ambiental, Rubén Ardaya Salinas, para quien este razonamiento tendría que ser entendido por el gobierno, “que estuvo bloqueando y boicoteando” a esta región.

El secretario recordó que el vicepresidente Álvaro García Linera, en abril cuando llegó, sin que nadie se lo pida, dijo que el gobierno iba a levantar el bloqueo a Tarija, a cooperar, el mismo anunció hizo el presidente Evo Morales Ayma el 17 de abril.

Según Ardaya el trámite para que la Gobernación acceda a un crédito bancario no está en manos de Tarija, lamentablemente la autonomía está débil en administración financiera, para poder contraer créditos directos.

El Banco Unión está tramitando el crédito ante la ASFI (Autoridad de Fiscalización de Entidades Financieras), entregó el modelo de contrato el 5 de mayo, la ASFI recién respondió la semana pasada pidiendo una ampliación de información. “Nos genera mucha duda, no tendría que demorar tanto, debía ser dos ó tres días; sin embargo, ha demorado 20 días hábiles, eso preocupa”, razonó al informar que el citado Banco entregó la complementación este miércoles y todos esperan que la ASFI responda esta semana.

Una vez que responda la ASFI, la Gobernación se sentará con el Banco Unión, negociarán las condiciones del crédito, logrado el acuerdo la primera entidad tramitará ante al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público la certificación del RIOCP.

Con el registro de inicio de operación de crédito público, presentarán el trámite a la Asamblea Legislativa Departamental para que autorice, mediante ley, el destino del crédito que se orienta al pago de 83 empresas y que tengan cierta liquidez para cubrir sus deudas.Ardaya reveló que hay una mora en el Departamento de 12 millones de dólares, que supera la media nacional aunque la Gobernación espera utilizar unos 100 millones de bolivianos de ese crédito para proyectos de salud y equipar el hospital para una mejor atención.

Se pasa de la recesión a la depresión porque no hay circulante, la capacidad hotelera actual no pasa ni el 20%, la gente que tenía contratos para trabajar en Tarija están yéndose, en Caraparí y Villa Montes se observa que semanalmente muchas familias se van.

El desempleo existente, la mora y el cierre de empresas es el reflejo, es un indicador de que se pasa de la recesión a la depresión, el propio gobierno, por este problema, anuncia un plan de empleo que es una medida neoliberal, agregó.

Insistió además el propio Banco Central de Bolivia BCB está disminuyendo el encaje legal, esos son los indicadores, es la confesión de que estamos en recesión en el Departamento con el riesgo latente de que pasemos a una depresión económica, insistió.

Economista admite la aguda recesión

El economista y docente universitario, Roberto Gonzales Pino, dijo que puede ser que Tarija esté camino a la depresión por la caída de sus ingresos, la recesión es falta de actividad económica y este Departamento no exporta ni 30 millones de dólares al año.

El único mayor exportador era el ingenio de Bermejo, ahora está cerrado, se ingresa en crisis cuando no hay trabajo y hay falta de recursos, se problematizan todas las actividades económicas y empiezan a caerse, hay recesión, aunque todavía no depresión. Con el préstamo de 100 millones de dólares de la Gobernación puede reactivarse la economía; sin embargo, se pagará deudas a las constructoras pero la actividad económica, como tal, puede no reactivarse y ese es el problema, aclaró que la economía tiene que generar ingresos.

El momento que deje haber ingresos ahí surgen los problemas, remarcó al indicar que la alternativa económica para Tarija es la industrialización de la uva, no tiene para qué meterse en otros proyectos industrializadores, el futuro está en la agricultura.

Fernando Barral Zegarra

