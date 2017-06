Presidente empresarios: “En el pasado se crearon empresas fantasmas como proveedoras de SETAR”

Al reconocer que en Servicios Eléctricos de Tarija Setar hay muchas irregularidades y actos de corrupción, el empresariado felicitó a la Gobernación por su Decreto sobre esta empresa y esperan que se cumpla; sin embargo, revelaron que se crearon empresas proveedoras fantasmas.

“En Setar me toca decir, y sabe bien la gente de ahí, se inventaron cuadros comparativos de compras con nombres de empresas fantasmas, con NITs fantasmas”, reveló el presidente de la Federación de Empresarios, Víctor Fernández.

Insistió que la fiscalización desplegada por el Servicio de Impuestos Nacionales SIN no solamente tiene que ser a las empresas legalmente establecidas, sino a todas las proveedoras que trabajan con empresas como Setar o Cosett y ver si existen.“Por qué no auditan las compras en Cosaalt, en Cosett, en todas las empresas, incluso las entidades descentralizadas de la Gobernación, encontrarán quiénes son los proveedores y si tributan al país, no sólo se trata de fiscalizar a las empresas legales”, cuestionó.

Reconoció que hay muchas deficiencias y falencias, ya mencioné que se producen una serie de irregularidades en las compras de Setar, se inventan cuadros comparativos, nombres de empresas proveedoras, que no son empresas con puertas abiertas al público, nadie las conoce.

Fernández recordó incluso que se aproximó al SIN a advertir que fuesen a hacer auditorías a las diferentes empresas proveedoras, no solamente de Setar, sino también de las otras cooperativas y empresas de esta ciudad, si tienen NIT y emiten facturas legalmente.

El empresariado acompañará a la Gobernación en este propósito de sanear Setar, incluso está presta a integrar la comisión de análisis de las tarifas eléctricas, que son altas y que no contribuyen al crecimiento empresarial ni comercial.

Sobre la economía departamental y el quinto mes que se fue, Fernández expresó que la crisis económica continúa, los anuncios de la Gobernación de crédito bancario para salir de la crisis no tienen resultados hasta ahora.

El empresariado tenía que cumplir con el retroactivo a los trabajadores hasta este 31 de mayo, “sí o sí”, este tipo de situaciones desespera, pone intranquilos, pidió a las autoridades encontrar soluciones y no seguir en el enfrentamiento político, estéril.

Estamos viendo que no se ha concretado el crédito bancario, cuestionó al pedir a las autoridades que ya haya proyectos y obras, el empresariado está esforzándose por mejorar y ampliar las industrias, para revertir la dependencia sobre la inversión pública.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter