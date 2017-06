Alcalde Paz rindió informe de gestión

Éste martes 30 de mayo el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, presentó públicamente a los medios de comunicación el informe de la gestión 2016 y 2017, asimismo en una sesión de honor brindó el reporte al pleno del Concejo Municipal y en horas de la tarde en el patio del Cabildo expuso el documento a la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve.

En la presentación el burgomaestre destacó que el municipio tiene un nuevo modelo de gestión y un nuevo formato de administración que está centrado y enfocado en el plan de la gente. La visión del plan es construir un bien público más cohesión social y así generar un gobierno razonable. “Nuestro informe se centra en el plan de la gente y sus cimientos, sus bases son las de cerrar viejas deudas históricas como el agua y a su vez proponer un nuevo sistema de administración pública que articula las políticas públicas que genera eficiencia en el uso de nuestros recursos, que transforma mediante la seguridad, salud, el acceso a la información y otros medios a nuestros ciudadanos”, informó.

Asimismo, la autoridad municipal destacó que para el municipio lo más importante es el hombre y mujer que habita Tarija, brindarles calidad de vida a través del plan mi vecino. “Nuestro recurso inagotable para transformar nuestra provincia Cercado es el hombre y mujer tarijeña que habita la provincia, también son parte nuestros niños, jóvenes que requieren un salto de oportunidad para emprender nuevos destinos con conocimiento no con cemento” puntualizó.

En cuanto a la ejecución presupuestaria el municipio percibía el año 2014 1.135.783.424 bolivianos, la gestión 2015 bolivianos 987.062.874 el año 2016 bolivianos 737.860.436 y la gestión 2017 bolivianos 564.171.409. “Todo este proceso de cambio se demuestra con números es por eso que quiero que perciban el año 2014 cuanta platita tenía la Alcaldía y cuanto tenemos este 2017; el que diga que tenemos o que hay más plata ahora que antes está mintiendo a la población, y nosotros no nos preocupamos por los mentirosos, nos preocupamos por los 564 millones de bolivianos que deben ser la base de la transformación de los ciudadanos” indicó.

IDH

“El IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) debería ser 118 millones de bolivianos que es lo presupuestado, deberíamos tener como ingresos hasta ahora 49 millones, la realidad es que han ingresado 29 millones, 19 millones menos de lo que debería estar ingresando a la fecha, esa es la realidad los números no mienten esos son los recursos que tenemos y a final de año creemos que no llegaremos a más de 90 millones de bolivianos”, explicó el alcalde.

A su vez la autoridad edil mencionó que con el presupuesto reducido que la Alcaldía tiene se adquiere un compromiso de gestión y responsabilidad con la gente y se concluyeron más de 200 obras.

El concejal, Sergio Gallardo, destacó que la máxima autoridad municipal dio continuidad a las obras de la pasada gestión, lamentando que no ocurrió la misma situación en la Gobernación. “Con respecto a los aspectos positivos quiero subrayar una situación que no solo la menciono en este acto sino que también lo digo en los medios de comunicación, y es que el Alcalde dio continuidad a las obras de la pasada gestión, lamentablemente no ocurrió la misma situación en la gobernación, así también destacó que se hagan las auditorias correspondientes al mercado central y nueva terminal”, acotó.

Por otra parte la presidenta del distrito 13, Miriam Gallardo, felicitó la iniciativa del Alcalde Paz al dar a conocer un informe completo y que los barrios también sean tomados en cuenta. “Estamos aquí los 22 presidentes del distrito 13 resalto que la gestión del alcalde ha sido favorable y aceptable en estos dos años de gestión también felicito que los barrios nuevos que están sentados aquí tienen voz y voto como que antes no se tenía esta situación; valoro que también se llegó a estos barrios con maquinaria o alguna solicitud que los barrios siempre tienen y la Alcaldía cumple estamos muy contentos por eso felicito al Alcalde”, finalizó la presidenta del distrito 13.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter