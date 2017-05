La Subgobernación de Cercado disconforme con la propuesta de desembolso mensual de Bs. 2 millones

La Subgobernación de Cercado está disconforme con la propuesta de la gobernación de desembolso mensual de dos millones de bolivianos por mes, la cifra es insuficiente, peor si hasta ahora no se desembolsó nada del presupuesto 2017.

El subgobernador Jhonny Torres Terzo, informó que hasta este 31 de mayo espera cerrar la negociación con la Gobernación sobre el presupuesto reformulado, originalmente su asignación era de 71 millones después cayó a 52 millones.

Torres se reunió con la gobernación y quedaron de cerrar un acuerdo a fin de mayo para saber cuál el flujo de recursos por recibir, aunque se anticipó que sería dos millones/mes, con este monto no se llega a los 50 millones presupuestados, sino sólo a 24 millones.

Además no hubo ningún depósito en el primer cuatrimestre de este año, si bien depositaron 15 millones es del devengado del presupuesto 2016 que totalizaba 17 millones, todavía faltan dos millones, de acuerdo con Torres.“Necesitamos saber también cuánto se va depositar el presupuesto de este año y cómo lo van hacer, quedan ocho meses”, manifestó al indicar que para cumplir el presupuesto de 51 millones tendrían que darse desembolsos de seis millones por mes.

“Los números no ajustan, nada más que eso, pero haber, veremos cómo seguimos”, agregó al precisar que se reunió con la Secretaría de Economía y Finanzas y reconocer que la Asociación de subgobernadores no funciona, sólo está ahí.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter