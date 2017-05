4 Consejos Vitales Para Pagar Tus Deudas De Los Créditos Rápidos

. Si el manejo de tu dinero es desordenado, no tienes un plan ni un registro de cuánto entra y cuánto sale, tu futuro crediticio promete ser muy negro. Organizar tus finanzas no tiene por qué ser algo complicado, no huyas a ser disciplinado al respecto. Vale la pena hacerlo, está comprobado que es un ingrediente esencial para obtener éxito financiero.

. No cometas el error de pagar siempre el mínimo de tu deuda, los intereses pueden comerte. Se recomienda pagar el mínimo más un 10%. Si tienes más deudas, entonces deberás pagar el mínimo en cada una de las restantes. Si ya te has organizado con tus finanzas personales, este punto no debería tener problema alguno. Destina tus ahorros al pago de ese porcentaje extra hasta que ya no tengas deuda. Si tienes varias, al terminar la más grande, sigue con las demás.