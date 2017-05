Más de 20 mil contribuyentes le deben Bs 380 millones al Municipio por concepto de impuestos devengados

Más de 20 mil contribuyentes deben al Gobierno Municipal de Tarija, provincia Cercado, 380 millones de bolivianos por concepto de pago de impuestos de inmuebles, vehículos y actividades económicas, esta alta morosidad debe ser solucionada, por eso algunas autoridades buscarán soluciones.

El diputado Mario Castillo Noguera, confirmó los datos logrados del propio Gobierno Municipal mediante una petición de informe, ahora buscará soluciones no solamente a través de reuniones con las autoridades, sino también organizando a los deudores.

El parlamentario dijo que este problema tiene diferentes componentes como el incremento de los impuestos por varios motivos, uno de ellos considerar área construida el lugar de una casa donde se colocó una cubierta para proteger el vehículo.

Esto sucede porque se recurre a fotos satelitales para determinar la base imponible, “si tu lavandería tiene techo también lo consideran área construida, un quincho también lo toman como área construida”, cuestionó el legislador.

En la ciudad de La Paz estas zonas no son consideradas para el pago de impuestos, no son habitacionales; sin embargo, en el caso de Tarija no ocurre lo mismo incidiendo en el monto de los impuestos con grave perjuicio para los contribuyentes.

La mayor cantidad de la morosidad es por los inmuebles, dijo que el parlamentario que convocará a los deudores a una reunión este jueves en su casa para organizarse en una asociación que podría denominarse, “defensores del contribuyente”.

Esta organización podría asumir acciones no solamente en el caso de los impuestos por inmuebles, sino también los que cobra el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) ya que actualmente el contribuyente con problemas no tiene dónde ir a quejarse, explicó.

Los abultados montos de deuda de un contribuyente, más que por el impuesto mismo, son por las multas y actualizaciones, la gente no tiene dónde acudir ni respaldarse y está a merced de los técnicos del municipio y del SIN.

Castillo aseguró que para la próxima semana clasificará a los deudores por inmuebles, por vehículos y actividades económicas en general, de manera que haya información más precisa y se busque una salida a este problema preocupante.

El Gobierno Municipal de La Paz dio tres años de plazo para que los contribuyentes se acojan a un perdonazo no del impuesto que debe pagarse, sino de las multas y el mantenimiento de valor que es lo que en realidad eleva en demasía los impuestos.

Fernando Barral Zegarra

