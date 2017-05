Inconsultamente la ALDT aprueba ley de débito automático para los sub gobernadores

La Asamblea Legislativa Departamental aprobó una Ley departamental a favor de los subgobernadores sin consultarles su parecer. Por esta ley, estas autoridades pueden recurrir al débito automático contra la Gobernación, si su presupuesto asignado mensualmente, no es desembolsado.

“Somos entidades dependientes de una entidad central y es contradictorio, el tema del débito se debería consultar a las entidades ejecutoras. Lo sacó la Asamblea y en ningún momento ha consultado. La gran pregunta es si una institución se puede hacer débito a ella misma, entonces es bien complicado”, prosiguió.

Consultado si esta Ley fue aprobada de manera inconsulta, respondió: “A mí por lo menos no me han consultado”, confirmó el subgobernador de Padcaya, Rufino Choque Alarcón y se preguntó: “cómo una institución puede hacerse débitos automáticos a sí misma, es algo incongruente”, al recordar que su presupuesto anual es 50 millones de bolivianos y agregar que hasta ahora se desembolsó muy poco pero pese a ello no tiene obras paralizadas.

Nuevo Sur

