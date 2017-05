Desde el lunes rige el horario de invierno escolar

El director departamental de Educación de Tarija, Eudal Tejerina, informó que está establecido a partir de este lunes 29 el inicio del horario de invierno para el ingreso y salida en todas las unidades educativas; asimismo, enfatizó que no es obligatorio que los estudiantes vayan a clases con el uniforme, con el fin de que utilicen ropa abrigada para que por consiguiente puedan evitarse los resfríos.

“Se ha comunicado oficialmente esta medida, ya que desde esta semana se estará aplicando el cambio de horario en todo el Departamento y en el resto de los distritos, considerando los factores climáticos que se presentan y también con el fin de preservar la salud de los estudiantes”, dijo Tejerina.

En este contexto, el funcionario resaltó que esta determinación ya está instruida y por ende a conocimiento de los directores, para que en base a eso se adecúen los horarios; lo cual implica una modificación de los horarios de entrada de 30 minutos de tolerancia. “De igual manera, en el turno de la tarde hay un adelanto en la parte de la salida por lo que es un tema que ya está comunicado y es importante que todos tengan conocimiento para que los horarios que ya están establecidos en los diferentes establecimientos se pueda aplicar esta modificación”, agregó.

En tal sentido, Tejerina recomendó a todos los directores tener la tolerancia pertinente respecto los casos de resfrío que se presenten para que los mismos no se propaguen, por lo que también explicó que no es obligatorio el uso del uniforme en esta temporada. “No es obligatorio el uso del uniforme en esta temporada, esto ya está establecido dentro de los filtros que recomienda salud en el sentido que los estudiantes puedan llevar ropa abrigada, porque a veces cuando se les exige que lleven el uniforme no siempre llevan ropa abrigada y eso complica la salud”, finalizó el director departamental.

