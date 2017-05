Presupuesto del SUSAT disminuyó de 20 a 13 millones de bolivianos

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán Jaúregui, confirmó que el presupuesto del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija Susat de este año, como todas las asignaciones, cayó de 20 millones de bolivianos a 13 millones. Al mismo tiempo negó que se reduzcan las prestaciones o desmejore la calidad del servicio.

“Se ha reducido el presupuesto un 30% en todo, eso también afectó al Susat”, confirmó al indicar que este presupuesto puede incrementarse dependiendo del número de afiliados, actualmente continúa la reafiliación, en procura de beneficiar a quienes realmente lo merecen.

El funcionario recordó que más de 100 afiliados, anteriormente, no tenían derecho al Susat, dentro la reingeniería está previéndose todo esto. “Este servicio es un derecho adquirido de la ciudadanía tarijeña, no se lo puede quitar”, enfatizó.

“Las prestaciones se sistematizaron para dar mayor atención y de calidad a aquellas que precisan el beneficiario y no las que no se utilizan. Una tomografía como resonancia magnética, no se da gratuitamente en ninguna parte del país. Ahora el servicio mejorará”, finalizó Gusmán.

