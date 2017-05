Gobernador y ejecutivos del Chaco se reunirán para analizar la transición a la Autonomía Regional

El gobernador Adrián Oliva Alcázar y los ejecutivos del Gran Chaco, José Antonio Quecaña Quispe, Lorgio Torres Choque y Robert Ruiz Ordoñez se reunirán este miércoles a las 07:00 horas para analizar la transición a la autonomía regional.

El anuncio es del secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez, al informar que inicialmente los ejecutivos pidieron al gobernador una reunión, esta autoridad les respondió fijando fecha para este miércoles por la mañana. “La premisa es un solo Departamento, once municipios, una región autónoma, seis provincias, lo que no está en duda”, dijo Peralta; sin embargo, fue preguntado si ahora Tarija no tiene más que cinco provincias y una región autónoma.

El secretario dijo que son seis provincias, el Chaco no dejó de ser provincia de Tarija, ante insistencia de este diario de que el Chaco ahora es Región Autónoma, Peralta contestó que es provincia dentro lo que establece la Constitución.

“Debe ser un encuentro de unidad, con un objetivo conjunto, de sacar al Departamento de sus crisis reactivando las obras, tras los problemas financieros producto de la baja del petróleo”, agregó al reiterar que las partes están de acuerdo con la fecha de reunión.

“Hay temas por discutir como las empresas estratégicas, de acuerdo al Estatuto departamental Setar y Emtagas son departamentales, tienen una composición particular, Setar tiene como socios a la Gobernación y el gobierno municipal de Cercado. En el caso de Emtagas los socios son la gobernación, el municipio de Cercado y YPFB, entonces transferir esas empresas, el capital del municipio de Tarija a la región autónoma del Chaco es un tema muy complejo”, reconoció Peralta.

“Otro asunto complejo es la subvención que la capital hace por el consumo de electricidad en ciudades intermedias como las del Chaco, dividir Setar afectará los costos de la energía por el volumen de usuarios en Tarija que permite equilibrar la tarifa”, explicó el secretario.

“Todos estos temas serán analizados con la premisa de que la gente quiere que los políticos brinden buenos servicios, tengan empresas de calidad, universidades de excelencia, no quién las administra, sino cómo se administran, no qué autoridad designa a los funcionarios, sino la calidad de servicio público que brindamos, que de un tiempo a esta parte fueron muy cuestionados”, agregó Peralta al remarcar que será la primera reunión tras el inicio de la autonomía regional chaqueña.

Comparte Facebook

Twitter