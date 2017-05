Cañeros prefieren no hacer zafra a percibir lo que les ofrecen los industriales azucareros

Los cañeros de Bermejo prefieren no hacer zafra azucarera este año y perder su producción de caña, a recibir un quintal más diez kilos de azúcar por tonelada (tn) de caña, el sector pide una paga de un quintal más 30 kilos de azúcar.

El desacuerdo sobre el contrato de zafra entre cañeros e industriales, en lugar de solucionarse, se profundizó. El lunes no hubo ninguna reunión en Bermejo a pesar de los anuncios y la expectativa que había, informó el cañero, Normando Choque Villca.

Por este desacuerdo los cañeros retomaron la resolución ministerial de hace varios años y que está vigente y por el cual deben lograr el 60,60% del total de la producción de azúcar y dejar el resto para los industriales.

De acuerdo con esta resolución del total de la producción de alcohol blanco, el 57,20% debe ser para los cañeros, según Choque quien dijo que es una pena que el ingenio azucarero haya pasado a manos de los comerciantes a quienes sólo les interesa ganar dinero.

Los comerciantes, a quienes Choque llamó “revendedores de azúcar”, compraron más del 90% de las acciones de la industria, la mentalidad agroindustrial de Bermejo fue dejada de lado y solamente priman los intereses de la ganancia de dinero.

El cañero recordó que el año pasado su sector pidió una paga de 1,43 por tn de caña; sin embargo, para salvar la zafra bajaron a 1,30, este último porcentaje preveían otra vez para este año; sin embargo, los industriales piden 1,10, que es inaceptable.

Consultado de que podría no haber zafra este año, el productor contestó que la decisión de los cañeros está tomada, que se cumpla la resolución ministerial que continúa vigente. “Si no es así, ya hemos decidido que no haya zafra”, sentenció el cañero.

“Los cañeros están acostumbrados, hace cuatro años que no cosecharon con normalidad, están echados a su suerte, el gobierno no resolvió el problema pese a la ayuda solicitada, si no hay zafra otra vez la caña quedará en campo. No hay otra salida”, reconoció Choque.

“Por año se tiene unas 600 mil toneladas de caña en campo que permitiría obtener 1 millón 200 mil quintales de azúcar cuyo precio se calcula en unos 40 millones de dólares. Eso estamos perdiendo por año como región, como sector”, recalcó el productor.

“Los cañeros volverán a impulsar la instalación de una mini factoría para obtener azúcar morena, como establece una Ley departamental aprobada hace un par de años. La Gobernación está llamada a invertir en este proyecto alternativo”, concluyó Choque.

Fernando Barral Zegarra

