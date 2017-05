Asambleísta espera que renovación de directiva de la ALDT no sea un “pasanaku”

La asambleísta de Unión Departamental Autonomista UDA, María Lourdes Vaca Vidaurre, admitió que en la percepción de la gente la Asamblea Legislativa en su segundo año se aplazó por aprobar leyes fuera de los procedimientos, inconsultas y permitir una injerencia externa muy fuerte. “La improvisación fue otro factor fundamental en esta gestión, no hubo una visión clara, sino política para generar ingobernabilidad y conflictos a la Gobernación, primó lo político, no lo programático y eso no debiera ocurrir”, argumentó.

Sobre la renovación de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, la primera semana de junio manifestó que espera una renovación en base a propuestas y perfiles, no como un pasanaku en sentido de que “te tocó a ti y ahora me toca a mí”, sin ningún criterio de gestión.

La Asamblea Legislativa Departamental, los días miércoles y jueves, sesionó en Villa Montes para tratar dos proyectos de ley presentados por la bancada de los pueblos indígenas, para atender algunas de sus necesidades y problemas que precisan atención.

