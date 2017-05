130 abuelos de un asilo fueron agasajados por el “Día de la Madre”

Con el objetivo de concientizar a la sociedad en ayudar a los que no tienen, la mañana de ayer los abuelitos del asilo fueron agasajados con un almuerzo realizado por la churrasquería El Asador Chaqueño, a través de una colaboración de un grupo de amigos los cuales se aproximaron a visitar a las 130 personas de la tercera edad, que están albergadas en este lugar tomando en cuenta que muchas de ellas lastimosamente son olvidadas por sus familiares.

“Hicimos un almuerzo en beneficencia para los abuelitos, les llevamos chancho a la cruz todo fue por la colaboración de varios amigos como el chef internacional Moncho, Jorge Mallon y Marcelo Camacho. Nosotros quisimos hacerles casi un homenaje al día de la madre, que ya está cerca ya que también hay señoras en el lugar esa fue nuestra idea de que con un granito de arena pasen momentos bonitos”, dijo Roger Heredia.

En este contexto, Heredia señaló que es la primera vez que realiza este tipo de actividades con el fin de que el resto de la población siga el ejemplo y empiece ayudar, y por ende visiten en el asilo a las personas de la tercera edad que muchas veces son abandonadas por sus propias familias y se olvidan de ellos, sin acudir al lugar donde están albergados para darles una visita o una muestra de cariño.

Heredia aseveró “hicimos esto para que la gente se apegue un poquito al asilo porque está un poco abandonado y no hay el apoyo de mucha gente, el asilo está albergando a 130 y con toda la gente que está ahí son 160 en total, hay gente que va a ayudar, entonces hicimos el almuerzo para 160 personas en total”.

Asimismo, comentó al NUEVO SUR que el almuerzo fue muy emotivo ya que los abuelitos y abuelitas compartieron sus historias de vida como también las diferentes hermanas que están a cargo de ellos y por consiguiente son quienes los cuidan día a día. “Hemos escuchado la difícil situación de las personas que se encuentran ahí, hay gente que los abandona, se olvidan y hay otros que están por las calles, se pierden y ya no vuelven a sus casas. Realmente ha sido una degustación de ellos, me conmovió mucho, uno se siente feliz al verlos emocionados, muchos no habían probado un chancho a la cruz”, expresó el entrevistado.

Heredia se refirió a todos los familiares de las personas de la tercera edad, que se encuentran en el asilo pidiéndoles que se acuerden de ellos, tomando en cuenta que son sus padres y que dieron todo por sus hijos. “Tenemos que cuidar a todos los abuelitos, si unos los tienen en el asilo acuérdense de ellos son sus padres que de jóvenes dieron todo por ustedes es importante darles un poco de cariño porque si lo necesitan realmente, vamos a ver la solidaridad de la gente para poder hacer algo bonito nuevamente”, dijo Heredia.

María José Oliva Grimalt

