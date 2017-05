Sub Central de Tariquía reorganizó su directiva

La Subcentral de Tariquía reorganizó su dirigencia, los nuevos dirigentes están liderados por Paola Gareca y Felicindo López, este último informó que el dirigente saliente, cuyo nombre no precisó, se aplazó por inclinarse al ingreso de las petroleras a la zona. “A causa de eso han empezado las peleas, no nos han apoyado a nosotros, se ha ido al lado de las petroleras, de eso la gente ha decidido que se reorganice”, informó al revelar que en una primera reunión no pudo renovarse la dirigencia, en una segunda reunión sí se logró.

Esta subcentral tiene seis comunidades, se desconoce si las otras se unirán, López pidió unirse al ser la organización legalmente establecida, reconoció que sufren injerencia del gobierno que intenta dividirlos, como la propia Federación de Campesinos de Tarija.

“Esta Federación en lugar de apoyarlos, más bien va a echar más leña al fuego, como se dice”, enfatizó Lopez y agregó que en su gestión buscarán mejorar el camino de acceso con la cooperación del municipio y llevar electricidad con la Subgobernación, ambos de Padcaya.

Sobre la anunciada exploración petrolera en la zona, López informó que llegaron algunos técnicos para efectuar un estudio y explicar el trabajo petrolero. “Han ido por algunas comunidades, algunas les han recibido otras no”, finalizó Lopez.

