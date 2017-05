Para la FEDJUVE, dar mayor poder al directorio de SETAR no resolverá sus problemas

Tras la intencionalidad de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, ALDT, para aprobar el proyecto de ley que busca modificar la administración de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, ayer manifestó su rechazo ante dicho proyecto porque la misma no sería la solución a los problemas de la empresa.

Rosas lamentó el accionar de la ALDT, puesto que busca sancionar leyes que tienen un interés político que buscan afectar a una empresa que es parte de los Tarijeños, ya que pretenden dar la potestad absoluta de la administración a un Directorio que hasta la fecha demostró total ineficiencia, generando con ello un gasto de más 200 mil bolivianos. “Nos parece una mala idea el cual como Fedjuve no la vamos aceptar, porque la Asamblea no está para perjudicar, sino para buscar planteamientos que ayuden a mejorar para que las tarifas bajen, y no así acciones políticas que vienen a hundir mucho mas a Setar, por tanto nosotros exigimos al gobernador asuma responsabilidades para que ponga plazos que permitan solucionar los problemas en Setar”, se164aló el presidente.

Sin embargo Rosas recordó que el Directorio de Setar lleva más de 5 meses funcionando, pero hasta la fecha la situación de dicha empresa no cambio en lo absoluto, más al contrario se entorpeció algunas gestiones, ya que la solución del problema no pasaría por quien la administra sino por plantear una reingeniería total como la reducción y reubicación de funcionarios.

Otra de las observaciones vertidas por el dirigente fue que la empresa debería contratar más personal técnico y no así administrativo ya que estos no demostraron eficiencia porque se encontrarían siendo protegidos por un sindicato que parece dueños de Setar.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter