Desmienten rumor de que canes vagabundos estarían siendo incinerados en el horno crematorio del Cementerio General

En el transcurso del día de ayer, grupos de animalistas manifestaron su preocupación al NUEVO SUR respecto a que, supuestamente, se estaría quemando canes vagabundos en el horno crematorio del Cementerio General, con el fin de analizar si dicha obra desprendería olor tras su procedimiento.

Ante esa denuncia, tanto el administrador del Cementerio como también el Secretario de Obras Públicas de la Alcaldía lo desmintieron y aseveraron que aún faltan dos meses para que esa obra sea culminada, pero que en ningún momento se habló ni se hablará de realizar ese tipo de pruebas con perros. “La información llego a varios grupos de animalistas, al leer una captura de pantalla en la que decía que estarían utilizando a los perros con este fin, me alarmé y preocupé en saber si esto era cierto o no; ya que de ser verdad estarían incurriendo en violación a la Ley 700.Sobre la prueba de funcionamiento, lo primero que me viene a la cabeza es que ¿no están seguros de su funcionamiento o de los olores?”, dijo la presidenta del Refugio Rinconcito Feliz, Schaelle Castellanos.

Por su parte, Jessica Baldivieso, representante de Corazón Animal, lamentó los rumores que estaban circulando en las redes sociales y en los grupos de animalistas respecto al crematorio y la supuesta prueba del mismo con perros.

La activista subrayó que en caso de que la información hubiera sido cierta se estaría efectuando biocidio animal y enfatizó en que no se pueden tomar este tipo de decisiones arbitrarias y menos con los “callejeritos”. “Sería una barbaridad, hay que estar atentos, los perritos son seres vivos y de ninguna manera podemos admitir que se juegue así con la vida de los animales, que están en situación de calle. Creo que el barrio se opuso a este proyecto, esperemos que esta información sea falsa”, señaló Baldivieso.

Al respecto, el administrador del Cementerio General, Ariel Zamora, puntualizó que los datos en torno al crematorio y el supuesto manejo del mismo, con perros callejeros, que circulada en los grupos de animalistas, es mentira resaltando que aún no se tiene la fecha específica de cuándo estará en funcionamiento dicho horno. “Es totalmente mentira, además que todavía no se sabe ni cuándo el horno va funcionar ni he escuchado hablar al respecto a nadie. Todo está en manos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, yo descarto esto porque cuando se realicen este tipo de pruebas será con cuerpos que estén de cinco a diez años enterrados”, declaró el administrador.

En contraparte, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía de Cercado, Gonzalo de los Ríos, señaló que este tipo de acusaciones son una gran mentira y enfatizó que a quien empezó a filtrar ese tipo de datos erróneos se le debería iniciar un proceso legal. “¿Por qué no hacen la denuncia oficial y nosotros les iniciamos una demanda? No pueden hablar así, eso ya es demás de sucio por parte de esas personas, es más ni siquiera está funcionando el horno ni hemos puesto el gas, no vamos a hacer ninguna prueba de ese tipo, es una barbaridad lo que están hablando ni se lo ha hecho ni se lo va hacer ni se lo piensa hacer”, cuestionó el secretario.

De los Ríos, apuntó que la obra terminará dentro de dos meses y una vez que concluya, la misma entra en periodo re recepción provisional y es ahí cuando se harán las pruebas que correspondan.

María José Oliva Grimalt

