Asambleísta advierte que presupuesto reformulado de la Gobernación puede ser rechazado por el Gobierno Central

El gobernador Adrián Oliva Alcázar defendió el Decreto de aprobación del presupuesto reformulado 2017 de la Gobernación y desafío a sus críticos observarlo si consideran su pertinencia, entretanto se sobre entiende su constitucionalidad. “Mire, (de) toda norma se presume su constitucionalidad mientras no se declare lo contrario, si alguien tiene alguna observación que la formule”, contestó al informar que ya envió a La Paz el presupuesto reformulado para su inscripción.

“Ya estamos trabajando en el proceso de inscripción, si alguien tiene alguna observación con el presupuesto o con la resolución que hemos emitido, que acuda a las instancias correspondientes”, insistió la autoridad antes de entregar el pabellón del Quemado.

Oliva no cree que algún funcionario o asambleísta asuma la posición de juez declarando lo que es o no es legal, además enfatizó que una cosa es importante, se cumplieron todos los plazos, de la ley nacional y departamental.

El gobernador aprobó mediante Decreto, una vez vencidos los plazos, según se dijo, el presupuesto reformulado de la Gobernación ante la demora en el análisis y aprobación o rechazo por parte de la Asamblea Legislativa Departamental y su Comisión de economía. “Nosotros no podemos esperar de manera indefinida la voluntad de la Asamblea para ejecutar nuestro presupuesto, no sé cuál es la inconsistencia del decreto”, enfatizó para irse. Sobre Servicios Eléctricos Tarija Setar respondió que este miércoles hablará del tema.

ASAMBLEÍSTA

El asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez respondió que el registro del presupuesto reformulado se hace en la Gobernación, acudir al centralismo en La Paz es un despropósito, tiene que aprobar la Asamblea, la inscripción se hace en la Gobernación. “Lo que puedo garantizar es que en La Paz no van aceptar un Decreto, por razones estrictamente políticas, no está en el pensamiento del ministro Luis Arce coadyuvar a la gestión de Adrián Oliva, sino perjudicarla, es una decisión que no comparto”, sostuvo.

“Si el gobernador cree que el Decreto es legal que siga actuando en consecuencia, pero si esto complica la gestión por ilegal, será responsabilidad del gobernador que algunos proyectos se vean perjudicados y la gestión trancada, para nosotros el Decreto no es legal”, insistió.

La Asamblea Legislativa Departamental alertó al gobernador de una violación a la norma, si el gobernador no lo asimila, será responsable de lo que suceda, advirtió al informar que la comisión informará al pleno sobre esta situación para que asuma decisiones.

Comisión observó reformulado 2017

El asambleísta Mauricio Lea Plaza, reveló que la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa Departamental, tuvo observaciones de fondo al presupuesto reformulado de la Gobernación, asigna 40 millones de bolivianos al Sistema Interconectado Nacional SIN “y se saque al SUSAT esa plata”. “Esa observación no es de forma, sino de fondo, como el que se haya dejado fuera el programa de microcrédito para comerciantes, gremiales, microempresarios, transportistas. ¿Es de forma que se distribuyan recursos a las subgobernaciones, sin ningún criterio?”, cuestionó.

Para Lea Plaza hay temas muy de fondo en el presupuesto y es bueno que los encargados del área económica asimilen estás críticas como positivas y ojalá rectifiquen su accionar, prosiguió el legislador miembro de la Comisión económica.

El asambleísta lamentó que el gobernador esté respaldando un Decreto que en su juicio no tiene sustento legal, prosiguió, quien la anterior semana dijo que el presupuesto reformulado de la Gobernación fue devuelto dentro los plazos establecidos en la normativa.

Fernando Barral Zegarra

