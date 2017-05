Acuerdan crear “cuanta única” para el Chaco

Los tres ejecutivos del Gran Chaco, José Antonio Quecaña Quispe, Lorgio Tórrez Choque y Robert Ruiz Ordoñez, acordaron crear la Cuenta Única Regional CUR para administrar los recursos de esta región, esta cuenta estará en Yacuiba. “La transferencia de recursos se deberá realizar de manera directa desde la cuenta de origen pasando por la Cuenta Única Regional a las cuentas fiscales mixtas”, destaca el documento que está siendo cuestionado por asambleístas como Juan García de Villa Montes.

“A fin de poder administrar de manera transparente y autónoma los recursos de cada entidad territorial autónoma (…) acuerdan aperturar la CUR y tres cuentas fiscales mixtas separadas correspondientes a Yacuiba, Villa Montes y Caraparí”, agrega el acuerdo.

Estas cuentas fiscales mixtas seguirán siendo administradas como se viene haciendo hasta la fecha”, prosigue el documento donde también acuerdan respetar y mantener la transferencia directa de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH que están distribuidos de manera directa e igualitaria.

En el documento reiteraron que el porcentaje para cada una de las tres Secciones del Gran Chaco es de 15%, estos recursos serán fiscalizados por la Asamblea Regional del Gran Chaco como establece la normativa legal en vigencia.

Los ejecutivos basaron este acuerdo en una serie de instrumentos legales como las Leyes 3038, 3384, 3385, 3861, el Decreto Supremo 331, la Ley departamental 2, Decreto Supremo 567 y el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

El asambleísta regional de Villa Montes Juan García, declaró que los problemas que ahora se observan sobre la administración de los recursos del Chaco demuestran que mucho antes las autoridades pensaron en sus intereses particulares y no en la región chaqueña.

Para las autoridades fue más importante su transformación de subgobernadores en ejecutivos cuando debía irse a elecciones, en esa Ley transitoria (nacional) sólo pusieron la condición para ellos, pero no previeron el respeto del 15% para cada municipio. “El Estatuto no dice cómo se va distribuir, solamente dice que se va respetar, el Estatuto habla de una cuenta única y esto va traer problemas el compromiso firmado por los ejecutivos este martes no está respaldado por una ley, cualquier rato puede no cumplirse. Ese es un riesgo que deja en indefensión a los municipios de Villa Montes y Caraparí, por tanto esa es la irresponsabilidad y el concepto general que tengo sobre la forma cómo lo traen nuestras autoridades”, cuestionó el legislador.

El ambiente en Villa Montes es de decepción, no se esperaba esta actitud del subgobernador, agregó el asambleísta García Cardozo.

El Gran Chaco cayó en centralismo regional

Para el asambleísta departamental Luis Pedraza Cerda, la autonomía del Chaco derivó en centralismo regional, reconoce a una sola autoridad ejecutiva con cualidad gubernativa, que es la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de todo el Chaco: José Quecaña Quispe. Los ejecutivos de Caraparí y Villa Montes no tienen cualidad gubernativa, hay una dependencia lineal de la MAE, los ejecutivos de Villa Montes y Caraparí cumplen funciones administrativas desconcentradas en sus propios municipios, según el asambleísta departamental.

Pedraza además hace notar que el Estatuto chaqueño no habla, en ningún caso, de cuentas separadas ni de administración directa del 15% del 45% en cada uno de los tres municipios, el Estatuto habla de “inversión igualitaria” en los tres municipios. “La razón es muy simple, los ejecutivos Ruiz y Torres, no tienen cualidad gubernativa, ahora dependen del ejecutivo regional, a futuro está incluso en duda la elección por voto en estos cargos, por la misma razón que fue cambiada su naturaleza. Es decir, cuando dejaron de ser ejecutivos seccionales y se convirtieron en subgobernadores”, prosiguió Pedraza al recordar que el 2016 ya publicó el problema y dijo que esta autonomía, por su forma, era un proceso regresivo en materia de descentralización.

Fernando Barral Zegarra

