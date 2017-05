Ya van 13 días de la “toma” del campus univeristario y no se avisora solución

Tras 13 días de la toma del campus de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UAJMS la Defensoría del Pueblo, una de las instancias mediadoras, está participando de la mano del rector Javier Bladés con el fin que se puedan reabrir las puertas de dicha universidad y no se siga perjudicando a los estudiantes con este tipo de medidas.

En el transcurso de la mañana de ayer, los estudiantes desarrollaron una reunión con los directores de las diferentes Carreras, la Defensoría del Pueblo y el rector de esta casa superior de estudios para que se pueda solucionar, en la brevedad posible, esta problemática la cual tiene diversas opiniones entre los estudiantes, quienes quieren la modificación del Estatuto tomando en cuenta el proyecto que estaría enfocado en la implementación de la Defensoría de los Estudiantes.

En tal sentido, el resto de estudiantes requieren que los actuales dirigentes dejen los cargos, que actualmente ocupan subrayando que los mismos no actúan de manera responsable en bienestar de quienes asisten a la UAJMS. “Esperemos abordar alguna solución efectiva, se ha evidenciado que la falta de información, justamente por parte de los dirigentes hacia sus estudiantes, constituye un grave problema puesto que ellos desconocen algunas circunstancias y consideran que no son transparentes, por lo que el primer paso importante por parte de la Federación Universitaria Local FUL es informar y socializar muchos aspectos e incluso hacer conocer normativas específicas y de interés general”, dijo la delegada de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero.

La delegada resaltó que de esta forma los estudiantes se sentirían representados, como corresponde, de manera legal y legítima.

Por su parte, el rector interino Javier Bladés explicó que “se solicita una asamblea estudiantil en el campus para que les informen sobre los avances del Consejo, sobre la legalidad de sus delegados y que ahí ellos resuelvan eso. Esta es una respuesta que la tiene que dar la FUL y no mi persona, a mí se me ha pedido que sea mediador y lo estoy cumpliendo, estoy haciendo esta reunión de acercamiento y con veedores para que ellos, y la comunidad vea que yo he agotado todas las instancias de diálogo”.

María José Oliva Grimalt

