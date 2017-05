Gobernador rechazó el presupuesto de SETAR y exigió un ajuste drástico

El gobernador Adrián Oliva Alcázar rechazó el presupuesto de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, en la reunión con sus ejecutivos, y exigió un drástico ajuste para su reconsideración y aprobación. La autoridad aseguró que fue el primero en cuestionar la manera cómo está manejándose la empresa. “He pedido que traigan las soluciones porque no vamos a aprobar ningún presupuesto, hacia dónde vamos”, enfatizó al revelar que el presupuesto de inversión de Setar es solamente el 17%, quiere decir que 83% se va en gastos de administración.

“Sin racionalidad no se podrá continuar, Setar tiene un déficit superior a 29 millones de bolivianos y una mora del 7%; además el total de sus funcionarios suma 750, casi todas con 14 sueldos al año, factores que inviabilizan a la empresa. Este es el momento para resolver los problemas de esta empresa, no pueden continuar los privilegios, los supernumerarios, la ineficiencia, la corrupción, es necesario discutir hacia dónde va Setar, enfatizó al informar que espera la nueva propuesta presupuestaria”, enfatizó Oliva.

Para el gobernador urge bajar la mora, los costos administrativos, cumplir metas y definir cómo rebajar las tarifas para los usuarios. “Al parecer algunos funcionarios, como varios asambleístas, no quieren esta rebaja para el usuario final”, ironizó.

REFORMULADO

Sobre el presupuesto 2017 reformulado criticó a la Asamblea Legislativa Departamental su no devolución oportuna, dentro los plazos previstos; sin embargo, la Gobernación no se paralizará como al parecer pretenden algunos asambleístas, inscribirá su reformulado como se elaboró. “Se reformularon 300 millones de bolivianos, se ajustaron varios proyectos y se reajustarán otros en un segundo momento, se retomaron varios proyectos de los 133 que fueron observados por el gobierno y que no fueron inscritos en el presupuesto del país”, informó Oliva y admitió que este presupuesto no prevé la planta de tratamiento de aguas residuales porque se gestiona su financiamiento con el gobierno nacional, en cambio sí prevén la ejecución del proyecto de mitigación de olores, se licitará en algunos días.

SALARIOS

Sobre el incremento salarial informó que el único aumento será la nivelación al salario mínimo nacional de aquellos que ganan por debajo de 2 mil bolivianos. “Estamos en crisis y vamos a actuar en consecuencia. La situación económica del Departamento no da para un manejo dispendioso, en la década de los años 90 se criticó a los partidos tradicionales porque los sueldos en el Estado eran altos y la mayoría ganaba poco, “sin embargo, ahora parece haberse vuelto a esa situación”, enfatizó Oliva.

Empresarios privados lamentan la crisis de Setar

De muy triste fue calificada la situación de Servicios Eléctricos de Tarija Setar por el presidente de los empresarios, Víctor Fernández, quien dijo que la empresa los dos últimos años tuvo una pérdida de 33 millones de bolivianos, hay 750 empleados, muchos con 15 sueldos al año. “Siguen entrando más empleados, se maneja un Directorio por un lado y además hay otro, se castiga al usuario con cobros elevados, compran la energía a ENDE y triplican su precio, ¿quién regula, dónde está la AE?, no hablemos de ODECO, no existe”, cuestionó Fernández.

El empresario dijo que Setar depende 99% de la Gobernación, que debe tomar acciones, el mal manejo de la empresa se carga a las espaldas del usuario, los industriales y comerciantes subvencionan las tarifas residencial, rural y estatal. “No me van a decir que escuelas y mercados pagan la energía, no pagan. Setar es una empresa técnica, no administrativa, hay personal supernumerario, no debería tener microempresas, controlar sus compras, en la anterior gestión todas las compras eran en Yacuiba”, enfatizó.

“Nosotros a Yacuiba no podemos venderle un tornillo, pero sí de Yacuiba proveían materiales. Tengo conocimiento, incluso se dieron falsificaciones de sellos de comercios en anterior gestión, esto conoce la Contraloría, la Fiscalía y Transparencia pero no pasa nada, acusó el empresario.

