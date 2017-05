Empresarios privados declaran emergencia contra ley que busca expropiar sus empresas

El empresariado de Tarija se declaró en emergencia, tras la aprobación en Diputados de la Ley de Empresa Social promovida por el gobierno. Anuncian que es el descalabro para el sector, un despropósito que empeora la inseguridad jurídica para la inversión privada. “Es un descalabro, un despropósito, quiero creer que es un lapsus mental de la gente que maneja las leyes, el parlamento”, declaró el presidente de los constructores, Marcelo Romero Llanos, para quien es doloroso que el gobierno esté buscando la confiscación de empresas.

El empresario cuestionó a la brigada parlamentaria de Tarija no haber mencionado nada sobre este proyecto de ley y no haya reaccionado al momento de su aprobación en Diputados, al final se apunta a despojar al empresario de su empresa que le costó años conformarla. “Si el empresario, en tres meses, no cancela salarios, seguros a sus empleados pueden ir a un juez y gestionar que la empresa se vuelva público-privada-social, hacerse propietarios y el dueño pagar la deuda, si no alcanza, se tomará sus bienes”, ejemplificó.

“Si la empresa desacelera su producción por cualquier motivo, los trabajadores pueden ser propietarios. El gobierno parece que lo que menos quiere es empresariado; sin embargo, los grandes países se desarrollaron por sus empresas. No hay otra forma”, prosiguió Romero.

Para el presidente de los empresarios, Víctor Fernández, el proyecto es inconsulto, comparte los términos de despropósito y descalabro, el proyecto desorientó al sector que genera la mayor cantidad de ingresos con sus impuestos. “Al ponerse en riesgo a la empresa privada también se pone en riesgo al sistema financiero”, advirtió al indicar que si un banco presta dinero a una empresa, que después se vuelve social, no tiene ninguna garantía de recuperar su préstamo.

“Van a frenar la inversión, el crecimiento económico”, sostuvo al pedir consenso y condiciones para seguir adelante y mejorar la economía; pero con proyectos como el aprobado en la cámara baja no habrá más empresa privada en Bolivia.

La Federación de Tarija espera que la Confederación nacional logre resultados en sus gestiones y se deje sin efecto este proyecto de ley, que pone en riesgo la producción sin ninguna perspectiva ni certeza para su desarrollo y mejora.

Romero Llanos cuestionó al Ministro de Economía y dijo que “para este funcionario hablar del empresariado es una mala palabra. En cuanto escucha ese término asumen este tipo de acciones donde lo menos que quieren tener es empresariado privado”.

Constructoras esperan pago de Bs 734 millones

Las empresas constructoras de este Departamento, afiliadas a CADECO (Cámara Departamental de la Construcción), esperan de la Gobernación la cancelación de 734 millones de bolivianos, entre planillas certificadas y las llamadas flotantes.

El presidente de CADECO, Marcelo Romero Llanos, informó que tienen planillas certificadas listas para ser canceladas inmediatamente haya dinero, por un monto de 556 millones en tanto que por planillas flotantes 178 millones, hacen un total de 734 millones.

Romero recordó que el propio ministro de Economía, Luis Arce Catacora, admitió que la deuda adquirida por la anterior administración de la Gobernación, mediante proyectos licitados en las diferentes provincias, era de 2 mil 100 millones de bolivianos.

El presidente de CADECO destacó las gestiones de la actual administración gubernativa para salir de la crisis con gestiones, que es la forma de responder ahora. La gestión anterior dejó un descalabro, nadie pensó qué podía hacerse para un futuro donde iba a faltar dinero.

Fernando Barral Zegarra

