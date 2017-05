Médicos inician hoy paro de dos dias

El día de hoy, a nivel nacional, se desarrollará el paro de 48 horas anunciado por los trabajadores de salud, en contra de los Decretos 3091 y 3092, ya que perjudican de sobremanera a dicho sector. Por ello, los califican como normas inconstitucionales de amedrentamiento y por ende piden la abrogación de los mismos.

“El día de mañana se va realizar el paro contundente, tanto del sistema público, la seguridad social; es decir la Caja Nacional, la Caja Petrolera, ejerciendo solo la atención de emergencias. Van a estar en sus fuentes laborales todos los profesionales de brazos caídos, esto es en beneficio de la población porque buscamos que la solución al problema de salud, en nuestro país, sea integral y que no sea solamente buscando amedrentar y castigar al sector médico, al sector profesional”, dijo el presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo.

En este sentido, Oquendo explicó que mediante esta medida, el sector médico está denunciando que estas normas son inconstitucionales puntualizó que las mismas no son la solución adecuada ante el problema de salud, que atraviesa Bolivia. “Por eso es que hay una unidad completa del cuerpo profesional en los nueve departamentos. El día de mañana se va hacer un paro, estamos luchando por la población, ya basta de este tipo de atropellos hacia sectores que somos parte de esta sociedad; por eso, estamos pidiendo la comprensión de la población. Nosotros pedimos la abrogación de los Decretos 3091 y 3092, estamos instruyendo el paro a nivel departamental, acatando la decisión nacional”, expresó el galeno-

Oquendo apuntó que la segunda institución, que ha instruido esta medida es la Comisión Nacional de Salud que agrupa a todos los colegios de profesionales, como también a profesionales y trabajadores de sindicatos mixtos.“Estos Decretos Supremos no le hacen bien al sistema nacional, tanto para el sector médico, enfermería, odontología, Caja Nacional y también los privados. Este paro va ser un paro contundente. Mediante este paro exigimos la construcción de una ley general de salud, pero además de eso una solución estructural”, expresó el galeno.

Por su parte, el director del Hospital Regional San Juan de Dios, Roberto Baldivieso, lamentó que se lleven a cabo este tipo de medidas que afectan, de sobremanera, a los pacientes que acuden a los diferentes centros de salud, día a día, para ser atendidos como corresponde.“El Colegio Médico nos ha hecho llegar el comunicado pertinente, donde indican que hay un paro médico a nivel nacional de 48 horas. Obviamente nosotros como Hospital estamos tomando los recaudos necesarios para reforzar nuestro servicio de emergencia. En estos paros, lamentablemente, lo que se ve perjudicado es todo lo que es la parte de consulta externa; es decir, que dos días no vamos a tener esta consulta, no hay los servicios complementarios como laboratorio y ecografía”, dijo el director.

El galeno resaltó que los casos de emergencia se van a realizar de manera normal, ya que el nosocomio no solamente tiene emergencias en la puerta del Hospital, puntualizó que en todos los servicios de internación se cuenta con dos médicos, que hacen guardia con el personal de enfermería o auxiliares.

“El Hospital no apoya ningún tipo de paro. La decisión la toma el médico por decisiones personales y de acuerdo a lo que cree o no acatará el paro. El Hospital como institución, no realiza ningún tipo de paro y la dirección no está para acatar un paro. Nosotros debemos precautelar la salud de la población boliviana, pero no podemos ponerle una pistola en la cabeza a los médicos y decirles que vengan a atender; en ese sentido, el Hospital lo que hará es garantizar la atención de emergencia”, indicó Baldivieso.

Por otra parte, la señora Rosario Mendienta de 42 años de edad, quien se encontraba en una de las salas del Hospital manifestó su preocupación, con respecto a la atención que se brindará a los pacientes en este paro; subrayó que los médicos deberían de tomar conciencia de la labor que realizan en bienestar de la ciudadanía y trabajar con normalidad.

María José Oliva Grimalt

