Expertos coinciden: “Ocultamiento de información sobre hidrocarburos, confirma crisis del sector”

Bolivia estaría acercándose a una crisis hidrocarburífera, tiene dificultades para cumplir compromisos sobre la exportación de gas natural y no descubre nuevos megacampos en los últimos años, el panorama es de incertidumbre, advirtió el directivo del Comité Cívico de Tarija, Daniel Centeno Sánchez.

“Vamos camino a eso, vamos camino a eso, cualquier nuevo descubrimiento que se haga en uno o dos años, va tardar cuatro a cinco años para desarrollarse. La cosa no es fácil y requiere de fuertes inversiones”, advirtió el directivo del Comité Cívico, Daniel Centeno Sánchez.

Las declaraciones surgieron tras conocerse que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB dejó de publicar la producción diaria de gas natural en su página web; esto fue calificado de lamentable, no se cumple la ley y la Constitución. El asunto de los hidrocarburos es preocupación de todos los bolivianos. “Merecemos tener una información real de lo que está sucediendo, siempre cuestionamos este asunto. YPFB desde siempre no ha estado informando correctamente y es una pena que haya sacado eso, lo hemos verificado”, cuestionó el cívico entendido en el rubro.

Centeno llamó “show” a la información del año pasado que refirió se llegó a producir 61 Millones de metros cúbicos día (MMmcd); sin embargo, no se pudo mantener ese volumen que después fue decayendo hasta incumplir volúmenes de gas comprometidos con Argentina.

El directivo añadió que desde hace 11 años no hay ningún otro megacampo nuevo descubierto. El futuro es incierto, nada prometedor. “Espero que no entremos en crisis dentro de poco, pese a que se dice que tenemos reservas de diez TCF (Trillones de Pies Cúbicos). Cada dos años se consume uno TCF, es necesario reponerlos, la reposición llevará entre cinco, seis a siete años, depende de la celeridad con que se trabaje en la perforación exploratoria”, advirtió el directivo quien fue criticado por el Ministerio del ramo varias veces.

“Si se llega a la crisis hidrocarburífera se callará el discurso que Bolivia será el centro energético de Sudamérica. Para lograrlo es necesario descubrir nuevas megaestructuras, eso está lejos, no se inició la perforación de ninguna nueva megaestructura”, insistió.

De acuerdo con Centeno, actualmente hay perforación de pozos de desarrollo, pero no de nuevas estructuras como las descubiertas hasta ahora: San Alberto, San Antonio, Itaú o Margarita, en el caso específico del departamento de Tarija.

Secretaría

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, declaró que Argentina recurre a Chile ante la declinación en la producción de gas en Bolivia. Parecería que el gobierno no quiere que se sepa qué está ocurriendo con la producción de gas. “Como Secretaría recibimos comunicación de que la información sobre la producción de gas se sacó de la página web de YPFB. La responsable habría informado que se quitó la información por órdenes superiores”, reveló Castrillo al preguntar qué motivó para esas “órdenes”.

Según el último reporte, la producción de gas estaba en 60 MMmcd, por debajo de los volúmenes requeridos de 63,5 MMmcd para la exportación y el mercado interno. La demanda interna aumentó de 13 a 15 MMmcd, quiere decir que se precisa unos 65 MMmcd, para satisfacer todo.

YPFB oculta información y producción declina

Para el diputado de oposición, Edgar Rendón Ríos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB está comenzando a ocultar mucha información. La producción está declinando, el Campo San Alberto bajó a la mitad de su producción, Sábalo empezó a declinar y lo que se sobreexplota es Margarita. “Con la explotación en Incahuasi-Aquío está tratándose de compensar, no hay más gas que se esté produciendo”, enfatizó al criticar al gobierno actual de que en 11 años se dedicó a sobreexplotar los Campos que ya existían y no descubrir ningún otro.

“Los reportes sobre la producción, que había en tiempo real en las regiones productoras, ahora ya no existen. Está exportándose menos gas, se prioriza el mercado interno, los mercados argentino y brasileño están cada vez menos atendidos, y eso es peligroso”, dijo el diputado al recordar que Bolivia está a un año de firmar nuevo contrato con Brasil, e hizo notar que si a los brasileños no se convence que hay gas, se desconoce hasta dónde habrá capacidad para negociar un buen contrato porque el país no es confiable.

Cuestionó la inexistencia de una nueva Ley de Hidrocarburos adecuada a la Constitución, se hicieron parches a la actual, el incentivo en base al Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH sustraído a las regiones, no tiene resultados, sin una nueva ley, no habrá nueva inversión hidrocarburífera.

Ministerio

Este diario, en el propósito de tener la versión del Ministerio de Hidrocarburos con relación a la declaración del dirigente cívico Centeno, buscó a aquella dependencia gubernamental, sin lograr una respuesta como contraparte

.Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter