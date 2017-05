Declaran extinguido proceso contra ex alcalde Montes

El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital, declaró ayer la extinción de la acción penal por máxima duración del proceso en contra del exalcalde de Cercado Oscar Montes Barzón, informó el abogado de la parte acusadora, Oscar Samuel Figueroa.“En opinión del Tribunal este proceso ha tardado mucho y la responsabilidad de ese retardo ha indicado que era del Ministerio Público, porque no ha podido justificar por qué ha tardado tanto el proceso”, señaló el abogado.

“Se ha considerado que el transcurso del tiempo le ha favorecido al acusado, en este caso al licenciado Oscar Montes; sin embargo, nosotros como acusación particular a nombre de David Durán vamos a interponer un recursos de apelación porque no estamos de acuerdo”, explicó Figueroa y consideró que el fallo no es justo, ya que el Ministerio Público permitió que en primera instancia se rechace la querella que presentó el señor Durán.

Posteriormente, ante una objeción que presentó la acusación, recién se revocó esa resolución y después que se revocó recién se presenta la acusación.“La parte de acusación particular no tiene control sobre los plazos, lo plazos los controla el Ministerio Público, y ellos han venido retrasando esto”, agregó el abogado.

“En este momento, la resolución del Tribunal declara extinguida la acción penal, se levantan las medidas cautelares que pesaban contra él (Montes). Sin embargo, ejercitando el derecho de víctimas, vamos a interponer el recursos de apelación a fin de que la sala de turno conozca el recurso que vamos a plantear, y en su defecto se llegará a un recurso de casación (anulación)”, indicó Figueroa.

Por su parte, el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, mediante un funcionario, indicó que no daría el informe de la Fiscalía, por lo que no se pudo tener la versión del Ministerio Público.

Antecedentes

El señor David Durán tenía urbanizaciones aprobadas, ya en la gestión 2012, pero el director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de ese entonces, venía trabando los procesos con la excusa de falta de área verde.

Es así que se decide plantear un recurso jerárquico directamente a Montes como alcalde, y éste manifestó que los plazos para este recurso ya se cumplieron.

Mario Enrique Espinoza

