La planta de cítricos de Bermejo, con una inversión de Bs 60 millones, corre el riesgo de convertirse en un “elefante blanco”

La planta de cítricos de Bermejo, en cuya instalación se invirtió más de 60 millones de bolivianos, está en riesgo de convertirse en otro “elefante blanco”, el secretario Fernando Barrientos Iñiguez admitió que el proyecto fue mal concebido.

Este proyecto, implementado en la anterior gestión de la Gobernación, no arranca pese a que la infraestructura industrial está terminada pero no tiene ninguno de los servicios, ni agua ni energía ni gas ni alcantarillado.

NUEVO SUR (N.S.): La planta de cítricos de Bermejo ¿va entrar o no en funcionamiento?

FERNANDO BARRIENTOS (F.B.): Haber, esa planta fue construida en base a un diseño final que señala supuestamente que hay tal producción y tal rendimiento que ameritaba ese tamaño de planta, y no es así, por lo tanto no hay que echar la culpa al empedrado, esa planta no funciona porque no hay la capacidad de producción de cítricos para poder hacer su transformación, pero es interesante, en las épocas de bonanza no se preocuparon de este hecho, para instalar paralelamente a la infraestructura productiva, los servicios básicos, yo creo que el subgobernador tendrá que demostrar la seriedad y viabilidad de la planta para que la Gobernación ponga los recursos, que seguramente lo hará para que no haya otro “elefante blanco”, lo que está claro es que tanto los rendimientos como la cantidad de cítricos que supuestamente existe según el proyecto, no es así, esa planta ha sido sobredimensionada.

N S: ¿Ha sido mal concebido el proyecto?

F B: Mal concebido, sobredimensionado, etc. Pero que además fue un proyecto que nació en el SEDAG, tenía que haberlo manejado, pero por cuestiones políticas se va a la subgobernación de Bermejo.

N S: ¿Qué alternativa plantean ustedes o lo van a dejar así y va quedar en nada esto?

F B: Haber, la alternativa es hacer las cosas serias en Tarija, hacer las cosas bien.

N S: Ya está hecha la cosa en este caso, ¿qué van hacer ustedes?

F B: Entonces porque está hecho ¿vamos a tener que hace cualquier cosa mal?, no, yo no quiero ir a la cárcel, no quiero que mi gobernador vaya a la cárcel, lo que quiero es que las cosas que se hacen en Tarija sean bien hechas y las que están mal hechas que se tenga que hacer lo que tenga que hacerse, usted no puede producir una cantidad de cítricos, cuando no tiene la cantidad de hectáreas necesarias ni el rendimiento, que tenían que haber hecho primero.

N S: Garantizar la suficiente cantidad de materia prima.

F B: Así es, y después lo otro, aquí se ha hecho al revés, entonces no se trata de decir qué vamos a hacer nosotros, sino tenemos que reencauzar todo esto, pero sabiendo que hay responsables de todo tipo.

N S: ¿Cómo van a reencauzar?

F B: Seguramente haciendo que haya más producción de plantines (de cítricos) el SEDAG está produciendo anualmente 100 mil plantines en Bermejo, pero a la vez mejorar el manejo de los cítricos para que en su momento se pueda llevar a su transformación. Yo no puedo concebir que me digan que la planta de Bermejo va funcionar con materia prima que me traigan de Argentina y esa es la propuesta del subgobernador, eso no puede darse, no podemos invertir recursos para industrializar materia prima del exterior, entonces esto hay que asumirlo con mayor responsabilidad y la Gobernación hacer lo que está haciendo, producir plantines certificados de primera calidad, darlo a los productores para que se tenga alguna capacidad para que al menos justifique la instalación de la planta industrial.

N S: ¿Qué plazo se han dado para que entre en funcionamiento esta planta?

F B: No, el plazo lo tiene el subgobernador, él tendrá que ver cómo lo hace funcionar.

