Rector y FUL acusan de “política” la toma de predios universitarios

En el transcurso de la mañana de ayer, en el auditorio de la Facultad de Odontología, se desarrolló una conferencia de prensa con la presencia de la Federación Universitaria Local FUL y el Consejo de dirigentes en la que el rector de la Universidad Juan Misael Saracho UAJMS, Javier Bladés Pacheco indicó que las medidas tomadas por algunos estudiantes están politizadas.

“Esta conferencia que ha sido convocada por la dirigencia estudiantil de la Federación Universitaria Local. Se decía que un grupo de estudiantes iban a abrir el campus universitario si o si porque ellos quieren pasar clases en eso, como unos creen que tienen el derecho de tomar el campus yo creo que también los otros que quieren pasar clases están en su derecho”, dijo Bladés.

El rector señaló que algunos de los alumnos manejan temas sin fundamento como que el mismo (el rector) ocupa dicho cargo de manera ilegal, lo cual enfatizó que es una total mentira subrayando que ocupa el cargo de rector de manera legal, una sentencia constitucional ordenó que asuma el rectorado y un Consejo Universitario lo ha refrendado. “Algunos colegas, incluso docentes desinforman maliciosamente ya que se dice que la Ley del Funcionario Público dice 90 días, pero no cuentan que el sistema universitario boliviano ha luchado y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa Ley y la universidad ha sido excluida de esa Ley; entonces no somos funcionarios públicos somos universitarios. Las universidades se rigen por sus estatutos y el Estatuto de la UAJMS dice que el interinato será hasta la posesión de la nueva autoridad, no le pone tiempo”, precisó.

El rector apuntó que tuvo la paciencia, pertinente, para que los estudiantes reflexionen por su accionar acentuando que ya se hizo la copia de toda la documentación legal correspondiente a la toma. Asimismo, dijo que en caso de que las medidas ejercidas por algunos estudiantes persistan recurrirá a la ley.

“Se debe hacer la denuncia al Ministerio Público para que se tomen las acciones necesarias. Nosotros vamos a esperar hasta el día de hoy para que el campus se habilite, pero si en el transcurso de este fin de semana el campus sigue tomado vamos a tener que hacer algo porque se están generando otro tipo de problemas. Tenemos un laboratorio de análisis clínico en convenio con el SUSAT y otras cajas y seguros no se está dejando trabajar ni entrar a los pacientes, eso es un daño económico a la institución”, agregó.

El ejecutivo de la Federación Universitaria Local, Álvaro Ramos, aseveró que al estar el campus cerrado, los estudiantes están perjudicados de sobremanera por ende se realizó el Consejo Universitario en el cual se tocan puntos muy importantes en beneficio de los estudiantes como son las materias, que ya no serán administradas semestralmente sino anualmente. “Estamos yendo para adelante, para poder lograr que nuestra universidad sea una universidad pública. Nosotros estamos trabajando con asesoría legal para poder avanzar con la modificación del Estatuto es todo un Consejo Universitario que ha decidido modificar el Estatuto. Por un grupo que está netamente politizado no podemos perjudicar a los 19 mil estudiantes de nuestra universidad”, dijo Ramos.

Ramos mencionó que excandidatos están detrás de la actual problemática de la UJAMS, entre los que citó a María Esther Becerra, Paolo Martínez, Justino Nolasco, Daniel Robles entre otros. “Estos estaban tomando en la anterior toma, y están aquí en la toma actual. Tenemos fotos en la que se los ve haciendo la campaña en tiempos electorales y son estas personas; podemos demostrar que este movimiento es político, nos hablan de legalidad, nosotros hemos pasado por todas las Facultades para mostrar los puntos que se están modificando del estatuto”, sostuvo el estudiante.

El estudiante Paolo Martínez dijo que quienes están asumiendo medidas políticas son los de la FUL conjuntamente el rector interino, destacando que el Consejo únicamente se lo está haciendo para dilatar la elección del rector. “Hay que tomar en cuenta que el rector está interino casi dos años y ha manifestado que se va quedar hasta el 2018 cumpliendo tres años de interinato. Todo esto es simplemente una dilatación de la elección rectoral, esto es político, mantener un interinato contra las normas, nosotros no hemos participado en la toma del campus ni del paro, están las imágenes de las cámaras, en ningún momento, no hemos cerrado ni una puerta”, dijo el universitario.

Martínez argumentó que el próximo lunes se emitirá un amparo constitucional para frenar el supuesto abuso, que se está efectuando. Puntualizó que la lucha de sus compañeros es justa y necesaria. “No estoy participando en la toma, si el rector tiene un problema personal hasta obsesivo con mi persona es por su incapacidad porque no sabe cómo responder nuestras preguntas”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter