Cámaras de seguridad en el Chaco no pueden ponerse en uso por problemas técnicos y legales

La ciudad de Yacuiba tiene sus cámaras de vigilancia, pero no las puede poner al servicio de la población debido a “temas técnicos y por temas legales”, sostuvo el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Adel Vergara Vilte. “En tecnología preventiva Tarija tiene, sistema de video vigilancia en Yacuiba ya ejecutado. Actualmente este sistema no está al servicio de la gente, no está funcionando… porque hay un proceso legal que impide poner en funcionamiento (estas cámaras de vigilancia)”, señaló el director.

Vergara aseguró que en la última Cumbre de Seguridad Ciudadana Departamental se obtuvo el compromiso firmado del Ministerio de gobierno para que convoque al Ministerio Público, a la justicia y a las instancias que correspondan para destrabar estos temas. “Para hacer que el proyecto funcione y que el proceso penal siga por cuerdas separadas”, acotó.

Lo mismo pasa con Villa Montes, pero en la última Cumbre, la Policía se comprometió a recibir el sistema y ponerlo en funcionamiento para que esta ciudad tenga su sistema de vigilancia funcionando.

El funcionario aseguró que hará el seguimiento para que esto sea así y agregó que lo propio pasa en Bermejo, aunque aclaró que aquí existe un problema de pagos a las empresa proveedora y se busca los recursos. “Ojalá que con los recursos que va tener la Gobernación, podamos (con) una partecita dar solución a este problema económico y podamos poner en marcha el sistema de video vigilancia en Bermejo”, indicó Vergara.

En el caso del sistema de Caraparí, señaló que este ya está funcionando y que en esta región no se tiene mayores problemas.

Cámaras en la ciudad de Tarija

Respecto a las cámaras de vigilancia en la ciudad de Tarija, manifestó que hay una ventaja para este proceso, ya que ahora se tomará las experiencias del resto de los procesos, para no cometer errores anteriores.

Lo mismo se percató el gobierno nacional, es por ello que dictó una resolución donde fija estándares y condiciones básicas para que todos los sistemas de video vigilancia cumplan con los mismos.

Reconoció que las cámaras de vigilancia no terminarán con la delincuencia, aunque sí ayudará bastante. “Decir que 150 o 300 cámaras va a reducir drásticamente los delitos, es engañar, la seguridad ciudadana; es algo más integral”, finalizó Vergara.

Mario Enrique Espinoza

