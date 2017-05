Gobernación lamenta retardación de justicia para las 70 denuncias que pesan sobre Lino Condori

La Gobernación, a través del secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, se quejó de la justicia y le pidió evitar la impunidad al recordar que sobre la gestión del exgobernador Lino Condori se dieron 70 denuncias y hasta ahora no hay nadie encarcelado. “Llamamos a la justicia, de una vez por todas se pronuncie, el problema de Tarija. Lo dije mil veces, no es la corrupción, es la impunidad, sabemos que hay políticos que hicieron fortunas con la plata del Estado y no han pagado su culpa”, enfatizó.

Consultado si la justicia de Tarija está prestándose a esta impunidad, Peralta respondió que no se referirá a la justicia, esperará que obre de acuerdo a ley y se pueda sancionar a las autoridades que administraron los recursos del Estado.

Peralta se refirió a este tema cuando destacaba que una encuesta de la red televisiva ATB, estableció un 70% de apoyo de la población al gobernador Adrián Oliva Alcázar y fue consultado que una de las críticas a esta autoridad es que no audita la gestión de Lino Condori. “No audita el manejo de 18 mil millones de bolivianos, Peralta respondió que avanzaron con algunas auditorías especiales que están en curso, además tiene 70 denuncias en la justicia sin resultado, no hay nadie tras las rejas. Eso ya no depende del gobernador, eso depende de la justicia, en este país se metió preso a Ernesto Suárez, Leopoldo Fernández, Sabina Cuellar, a un montón de gente, pero a quienes administraron la millonada de planta de Tarija, siguen tranquilos, eso no puede ser”, sostuvo Peralta.

Cuando resaltaba la encuesta favorable a Oliva, este diario preguntó que habían denuncias contra el gobernador de presuntas irregularidades, Peralta respondió que no pueden aceptar difamaciones como de algunos asambleístas. “Tiran cualquier cosa a la prensa y no muestran ni un papel”, remarcó al añadir que existen denuncias infundadas, un asambleísta denunció que Oliva tenía siete millones de bolivianos; sin embargo, hace tres meses que no muestra ni un papel.

“Se habló de casas y autos de lujo. Hace meses nadie muestra ningún papel, están haciendo política tratando de manchar una gestión que no tiene un ápice de corrupción”, insistió el funcionario al mostrar su complacencia por la encuesta mencionada.

El martes el secretario de Justicia, Yamil García Delfín, reveló que la audiencia cautelar respecto de Condori sobre el caso motores chinos, suspendida el 21 de marzo, no tiene nueva fecha hasta ahora, lamentó este hecho que calificó como “retardación de justicia”.

Fernando Barral Zegarra

