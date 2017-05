El MAS eligió nueva directiva de la provincia Cercado

El Movimiento Al Socialismo MAS de Cercado, en su último congreso efectuado hace un par de días, eligió a nuevos dirigentes, el principal Jorge Burgos, además resolvió socializar los logros en Tarija del actual gobierno y trabajar para abrir la posibilidad de reelección de Evo Morales Ayma.

Una de las tareas encomendadas es el de buscar todos los medios legales y constitucionales para que nuestro presidente vuelva a ser reelecto, sostuvo al indicar que si las organizaciones reconocen la gestión del mandatario, no se puede decir que no.

Consultado si no sirve para el MAS el que la mayoría de la población haya dicho no a la reelección en el referendo del 21 de febrero del año pasado, respondió que son datos que se dieron en determinado momento, pero nadie dice que la Constitución no pueda ser abierta. “Esperemos que el pueblo se pronuncie con respecto a una realidad, pero sin mentiras, nosotros creemos que nuestro presidente tiene muchos logros, está demostrando que es uno de los mejores, no ha dado estabilidad económica”, contestó Burgos.

Nuevo Sur

