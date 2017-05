Sub gobernador de Cercado prevee repartir 6 canastas alimentarias en esta gestión

Tras la denuncia que hicieron llegar representantes de las personas de la tercera edad a la Defensoría del Pueblo, en sentido que a la fecha no les entregan la canasta alimentaria de esta gestión, el subgobernador Johnny Torres Terso, aseguró que si habrá la esperada canasta alimentaria.“Ustedes saben que yo no soy una autoridad que me quedo con las cosas ahí y le digo a la gente que no puedo, podemos”, aseguró.

Para él, el problema radica en que de los 21 millones que tiene presupuestado para este año su entidad, la Gobernación quiere apropiarse de más de siete millones de bolivianos y la Subgobernación se quedaría con poco más de 14 millones, este monto no cubre la canasta alimentaria.

Según él sub gobernador, propuso a la Gobernación perder a medias, es decir que de Cercado sacarían tres millones para que le queden 18 millones, y la Gobernación pondría poco más de cuatro millones.“Tomando en cuenta que el presupuesto de la canasta existía y lo han sacado (la Gobernación) para pagar otras cuentas de la Gobernación, vale decir que yo podría decir a la Gobernación devuélvanme mi presupuesto. Pero tampoco me voy a poner en una posición obsecuente, absurda, y lo que estamos diciendo es asumamos a medias, es obligación y le encontremos una salida para lanzar la canasta”, graficó.

Torres mencionó que esta semana probablemente se lance el permiso correspondiente para el inicio de los trámites, que en primera instancia es lanzar la convocatoria. “Por ello, estimo que para finales de julio ya se tenga todo completado y se comience con la distribución para esta gestión. No se darán 12 canastas, tal como vino ocurriendo en las últimas gestiones, ésta ocasión se distribuirán seis canastas alimentarias en el 2017”, finalizó

