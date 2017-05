Periodista nacido en Tarija recibió el premio “Libertad 2017 Juan Javier Zeballos”

“Rechazamos, muchas veces con la vida misma, que existan regímenes de gobierno que pretenden coartar o limitar la libertad”, proclamó esta noche el periodista Alberto Zuazo Nathes al recibir el “Premio Libertad 2017 Juan Javier Zeballos” instituido por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

El presidente de la organización que representa a los principales diarios, semanarios especializados y una agencia de noticias, Marcelo Miralles Iporre, distinguió al periodista con una estatuilla de bronce que simboliza la libertad, y un pergamino en el cual se lee la resolución aprobada por una Asamblea Extraordinaria de la ANP, el pasado 11 de abril.

Zuazo Nathes fue elegido “en mérito al trabajo periodístico asociado a la incansable defensa de las libertades constitucionales”, refirió el primer Vicepresidente de la ANP, Jorge Carrasco Guzmán, durante la lectura de la Resolución 01/17 que confiere el Premio.

El periodista nacido en Tarija el 9 de febrero de 1931, cumplió su labor informativa en medios nacionales y extranjeros, y hoy continúa dedicado a escribir columnas de opinión y a la Edición General en el periódico paceño El Diario, al que denomina su “segunda casa”.

“Tal es pues la valía que le damos a la libertad, cuando integramos una sociedad que respeta sus normas, pero tampoco aceptamos que se pretenda reducirla al capricho o límites que irracionalmente se quiera imponerlas, a título de pasajeras posturas políticas o de cualquier otra índole que se suponga dueña de una sola verdad, cuando en este orden existen muchas y cada cual se elige libremente, sin más restricciones que la moral y las leyes”, expresó Zuazo.

“Todo lo que hice, en 65 años de ejercicio periodístico, fue trabajar modestamente como un simple reportero, sólo empeñado en cumplir sus obligaciones y hacerlo con el mayor esmero posible, en cuanto al rigor y lealtad que impone un servicio público, como es informar y opinar, sin servidumbres ni dependencias de carácter alguno”, afirmó el periodista.

Miralles puso de relieve las virtudes de Zuazo: Su condición de periodista y de ser humano íntegro, fiel a sus principios y defensor acérrimo de libertades.

El Presidente de la ANP citó al periodista e historiador mexicano Joaquín Francisco Zarco (1829-1869) y recordó la frase: La prensa no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino que es el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Este razonamiento “nos permite comprender por qué todos los gobernantes de turno se incomodan con la prensa”, agregó.

Denunció que el trabajo periodístico vive en “épocas de incertidumbre y acoso” que antes se manifestaban con “empastelamientos que significaba mezclar los tipos o matrices de imprenta… ataques terroristas a las antenas de radios, incendios y dinamitazos en las instalaciones, etc. “Hoy el ataque viene con campañas de desprestigio a los medios y asfixia económica. En este último punto no me refiero solamente a la racionalización de la publicidad estatal que el señor Presidente confirmó.., sino que también incluye la promulgación de nueve leyes que obligan a los medios a publicar avisos gratuitos”, ocasionando grandes pérdidas según la denuncia del representante de los medios asociados.

El “Premio Libertad Juan Javier Zeballos” de la ANP fue creado en 2007, y en esa ocasión fue concedido al Cardenal Julio Terrazas.

En 2008, al periodista Alfonso Prudencio Claure (Paulovich).

En 2009, la distinción fue otorgada al director de la Agencia de Noticias Fides (ANF), José Gramunt de Moragas. En 2010, al director del diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra, el periodista y abogado Pedro Rivero Mercado.

En su quinta versión, en 2011 fue entregado a la antropóloga, comunicadora social e investigadora Carmen Beatriz Ruiz Parada.

En 2012 a Monseñor Tito Solari, Arzobispo de la Arquidiócesis de Cochabamba.

En 2013 a Monseñor Nicolás Castellanos Franco.

En 2014, al periodista del diario El Deber, Roberto Navia Gabriel.

En 2015 fue elegido el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

En 2016 se entregó la estatuilla al periodista Humberto Vacaflor Ganan.

La Paz/ANP

Comparte Facebook

Twitter