El MAS rechazó proyecto de ley para rebajar tarifa eléctrica para el departamento de Tarija

La Comisión de Energía e Hidrocarburos, presidida por el Movimiento Al Socialismo MAS, rechazó el proyecto de ley de Willman Cardozo Surriable de rebaja de la tarifa eléctrica para los usuarios del Departamento, considerando que se genera en esta región y con su gas natural.

Cardozo Surriable calificó de “inconcebible” el rechazo considerando que en el Gran Chaco se generará más de 500 Megawatios (Mw) de electricidad, actualmente genera 400 Mw, y Tarija precisa en el departamentos, solamente 60 Mw.

El asambleísta presentó un proyecto de ley con motivo del 15 de abril, denominado del Bicentenario, para lograr la rebaja de la tarifa eléctrica de todos los usuarios y lograr de esa manera algún beneficio que llegue a los bolsillos de la gente.

La Comisión integrada por su presidenta, Amanda Calisaya Flores, y Guadalupe Jurado y Alberto Viorel, argumentó para el rechazo, que es competencia nacional, la Asamblea Legislativa Departamental no puede legislar sobre asuntos de carácter nacional. “Están fuera de foco, ¿cuál es la idea? Hemos planteado que la Gobernación asuma 20% de la rebaja y otro 20% que asuma el gobierno nacional, es la misma idea que se maneja para la subvención en el precio de la gasolina”, sostuvo.

El asambleísta acotó, que no están pidiendo que les regalen, que el Estado en compensación a la explotación de los hidrocarburos, al daño medio ambiental que ocasionan subvencione la energía a favor del pueblo y otra parte cubra el gobierno departamental y la autonomía regional. “Lamentablemente, la Comisión que maneja el MAS le niega este derecho al pueblo, no quieren saber que se rebaje la energía, ellos quieren que Servicios Eléctricos de Tarija Setar sea intervenida por el gobierno, si rebajan la energía para el pueblo no habrá argumento para la intervención”, dijo.

Cardozo recordó que hace poco, el MAS aprobó modificaciones a la Ley de Electricidad para intervenir empresas como Setar o la Empresa Tarijeña del Gas Emtagas y darles pegas a sus compañeros, a los desocupados, sin importarles el pueblo, de ninguna manera. “Lástima que por temas políticos, por buscar pegas, por tomar las instituciones no se pongan al lado del pueblo”, insistió al mostrar el informe de rechazo de la Comisión con las firmas correspondientes de todos sus miembros.

Cardozo informó del envío de notas al Comité Cívico, Federación de Juntas Vecinales Fejuve para que se manifiesten, no es posible que la Asamblea Legislativa Departamental no legisle en beneficio del pueblo y lo único que quiere hacer son leyes políticas para beneficiar a algunos políticos.

Con respecto a dicho proyecto de ley ante la ALDT, presentando ante el órgano legislativo, el mismo se hallaba respaldado por la Primera Autoridad del Departamento, ya que planteaba una alternativa para solicitar que las tarifas de la energía eléctrica puedan ser rebajadas en lo que se refiere con la categoría doméstica en particular. “El gobierno central, es quien vende la anergia eléctrica en el país, (…) considerando que la misma energía que se produce en Bolivia es gracias a los recursos del gas de los tarijeños”, puntualizó.

Éste diario buscó a la presidenta de la Comisión para recoger el criterio con relación a la denuncia de Cardozo; sin embargo, en la Asamblea Legislativa Departamental respondieron que se desplazó a Padcaya en cumplimiento a una tarea de fiscalización.

