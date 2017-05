Director del SEDECA responde a acusación: “Se están haciendo auditorías que llegarán incluso a la gestión de los hermanos Mancilla”

El director del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina Ávila, contradenunció al asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, de hacer denuncias políticas contra esta entidad en el intento de defender a su hermano, Nelson Mancilla, que continúa trabajando en esta institución. “Tiene que proteger a su hermano, ha manejado 53 millones de bolivianos en el proyecto Tolomosa-Camacho, no han asfaltado un centímetro, se han tirado la plata de Tarija, estos señores han utilizado el Sedeca como su casa. Los hermanos han trabajado juntos”, criticó.

Consultado de qué está haciendo su autoridad para aclarar eso, respondió que hacen una auditoría interna técnica y financiera y llegarán hasta las últimas consecuencias, no sólo sobre este proyecto, sino también otros de la anterior gestión. “No hemos tenido tiempo porque nos hemos dedicado a salvar proyectos”, agregó al asegurar que todo esto tiene que aclararse al tratarse de dinero de los tarijeños, acotó que Mancilla ahora es fiscalizador después de haber sido usurpador.

Molina invitó al asambleísta Mancilla a un debate con su equipo técnico para hablar de todas las compras del Sedeca, con papeles en la mesa, como de la compra de asfalto que no se utilizó en el tramo Santa Ana-Yesera y que se encuentra en almacenes de San Pedro de Charaja.

El Sedeca compró 71 toneladas de asfalto con un costo superior a 600 mil bolivianas, admitió que compraron para el tramo mencionado; sin embargo, no lo utilizaron y recurrieron a otro que habían comprado anteriormente los hermanos Mancilla.

Consultado que el camino Santa Ana-Yesera esta asfaltado entonces en qué queda el asfalto adquirido, respondió que se hace un preventivo, eso está presupuestado, no se compró en su momento porque había que asfaltar rápidamente y no había dinero. “Uno lo que tiene que hacer bajo la Ley 1178 o el procedimiento administrativo, es precautelar el menor daño al Estado, que era usar el asfalto existente, que después fue repuesto”, agregó al asegurar que la calidad del material adquirido en su gestión fue comprobada.

“Al inicio de la anterior gestión, compraron asfalto por un valor de siete millones de bolivianos y no utilizó nada, “lo han dejado botando”, la política del hermano era de comprar y comprar, comprar llantas, repuestos. “Han ido a saquear el Sedeca”, enfatizó el director.

Al insistir que las denuncias de Mancilla son políticas, dijo que el funcionario de apellido Trigo, que presentó los certificados del material de forma extemporánea, ahora trabaja en la Aduana y su esposa es secretaria en la Asamblea Legislativa Departamental.

Mancilla acusó al Sedeca de persecución política

Al responder que el director del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina, parece estar en otro mundo al no conocer el tema caminero y que esta entidad es de negocio y comercio, el asambleísta Ervin Mancilla Olarte, denunció persecución política en contra de sus familiares.

Mancilla al disculparse con su familia que por su trabajo está sufriendo consecuencias, recordó que dos denuncias del Sedeca en su contra fueron rechazadas en la Fiscalía, aunque esto no significa que dejará su labor de fiscalización. “El director del Sedeca debe responder por las 73 toneladas de asfalto compradas en más de medio millón de bolivianos que no sirven, rechazado por el mismo laboratorio de la entidad, no entregado dentro el plazo y que ahora está en almacenes”, dijo el asambleísta y llamó malversación a la compra de asfalto sin uso, el daño económico es que este material no sirve, pero ya se haya pagado a la empresa.

Esta denuncia de Mancilla se dio hace un par de semanas y se anunció una interpelación, inicial, en la Asamblea Legislativa Departamental.

Fernando Barral Zegarra

