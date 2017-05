Logran bajar al 5% el interés del préstamo a la Gobernación

El banco Unión aceptó la contrapropuesta de la Gobernación de Tarija de otorgar un préstamo de 50 millones de dólares por diez años con un interés del 5% anual, la entidad bancaria inicialmente propuso prestar 30 millones con un interés del 6 por ciento.

La información fue confirmada por el secretario de Gestión Institucional de la administración departamental, Rubén Ardaya Salinas, al reconocer que ésta propuesta debe ser autorizada por la ASFI (Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero).

El funcionario informó de la reunión que el gobernador Adrián Oliva Alcázar, prevé sostener con la directora de la ASFI en La Paz, como otro paso más de los trámites para lograr el crédito bancario de 100 millones de dólares.

Ardaya explicó que “el banco está aceptando 5% de interés, pero eso tiene que ser autorizado por la ASFI, ellos mandan una propuesta que se llama producto, eso lo enviaron la semana pasada, la ASFI tiene que dar su visto bueno”.

Con esa nota de la ASFI la Gobernación va al Viceministerio a explicar las condiciones y forma cómo irán pagando, la programación financiera, el compromiso de manejo de deuda y obtener el Certificado RIOCP(Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público).

El secretario explicó que con el certificado RIOCP el banco Unión, como banco líder, administra el crédito con los bancos que van a adherirse a esta propuesta, si todo sale bien hasta fin de mes estarían cancelando los compromisos de pago de proyectos concluidos y otro en ejecución. “Y sobre todo, financiamiento para comprar equipamiento para nuestros hospitales de tercer nivel en Tarija y en Bermejo en el ´Virgen de Chaguaya’”, añadió el funcionario al salir de una reunión en la Gobernación la mañana de este lunes.

Ardaya Salinas, además, expresó que con el financiamiento para los proyectos estratégicos están obteniendo más recursos que con el fideicomiso del gobierno, con el primero lograron 223 millones de bolivianos, con el segundo 200 millones solamente.

El secretario reiteró que de acuerdo a la Gobernación hasta fines de mayo esperan concluir todos los trámites y acceder al financiamiento de la banca privada de manera de inyectar recursos y dinamizar la economía del departamento.

El jefe de bancada de asambleístas del Movimiento Al Socialismo MAS, Basilio Ramos Quispe, también este lunes declaró que cualquier financiamiento que pretenda la gobernación, así sea de la banca privada, tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa Departamental.

Gobernación quiere fideicomiso específico para concurrentes

La Gobernación pretende un fideicomiso específico del Gobierno para los proyectos concurrentes, según el secretario Rubén Ardaya Salinas, al admitir que adeudan por este concepto 360 millones de bolivianos y en el primer cuatrimestre de este año no dieron ni un centavo. “Es verdad no dimos un centavo, estamos en conversaciones en este momento, pero con los recursos del crédito no resolvemos mucho los compromisos con los municipios”, afirmó al recordar que piden a los alcaldes a ayudar a tramitar un fideicomiso específico.

“Específicamente para ellos, si ellos nos ayudan en eso, tienen los canales directos, ya podemos pensar nosotros en la totalidad de los recursos y no en darles pocos recursos para que vuelvan a planillar y se vuelvan a paralizar las obras por falta de recursos”, señaló Ardaya.

El fin de semana, el presidente de la Asociación de Municipios, Álvaro Ruiz García, cuestionó la no otorgación de recursos por la Gobernación, para los proyectos concurrentes en el primer cuatrimestre de este año que están paralizados.

