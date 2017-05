Trabajadores de COSETT tendrán que rebajar sus sueldo en un 30% para superar la crisis de esa cooperativa

Los trabajadores de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Cosett, tendrán que reducir sus sueldos en un 30 por ciento, esto ahorraría recursos económicos para recuperar y salvar de la crisis a la cooperativa, la sugerencia fue del gerente de dicha institución, Charly Panique, quien confirmó que ésta semana hará llegar la propuesta a los consejos de Administración y de Vigilancia, para que sean ellos quienes tomen esa determinación y puedan comenzar una negociación con el Sindicato.

“Nosotros hemos hecho ya un ejercicio donde creemos que mínimamente la rebaja de sueldos debe ser de un 30 por ciento, para que se genere un ahorro considerable en el costo de personal y que esto vaya a paliar la pérdida económica que tiene la cooperativa”, dijo el gerente.

Panique manifestó, que primero se debe hacer un estudio que defina cuántos trabajadores tiene la cooperativa, cuántos de estos trabajadores deben continuar, cuánto es la curva salarial que debe percibir cada nivel de acuerdo a la responsabilidad que tienen. “Y de ahí en más, ver que trabajadores tienen el perfil y que trabajadores realizan la responsabilidad encomendada, a este efecto debería acortase la planilla tanto en la cantidad de funcionarios como en los niveles salariales. Solamente, si hablamos (del descuento) de un 30 por ciento a todos los trabajadores, estaríamos generando un ahorro de aproximadamente 300 mil bolivianos mensuales”, explicó.

“Además existen otras situaciones que deben ser reducidas, por ejemplo el bono de antigüedad, la ley especifica que se debe pagar sobre los tres salarios mínimos nacionales, sin embargo en Cosett se paga sobre cuatro salarios mínimos. También debe analizarse la situación de los bonos de transporte que tienen los trabajadores, lo que significaría otro ahorro adicional a los ya mencionados”, agregó el gerente.

Descuento del 10 %

Aclaró sobre un descuento que se hicieron los trabajadores de la cooperativa de un diez por ciento, que éste sólo fue por un mes y para la adquisición de materiales que requería Cosett para el sistema de televisión por cable y que no es un descuento permanente, tal como lo habrían afirmado desde el Sindicato.

“Dicho descuento no incluyó a los consejeros ni de Administración ni de Vigilancia, pero lo que se logró recaudar con el descuento voluntario por parte de los funcionarios llegó a 140 mil bolivianos “que equivale al diez por ciento de los sueldos de cada trabajador, por un solo mes. El mismo es un aporte voluntario, aunque existen personas que no quieren aportar, pero la idea es que todos lo hagan con ese descuento, incluyendo a la gerencia de Cosett”, aseveró.

Deuda total de Cosett supera Bs 25 millones

El consejero de Cosett, Javier Barrenechea Echazú, contradijo al gerente y dijo que tiene entendido que la deuda total de Cosett es de 25 millones de bolivianos, no solamente 13 millones como mencionó el ejecutivo la anterior semana.

Además Barrenechea dijo que el déficit mensual de la cooperativa es 700 mil bolivianos. Se adeuda a Cotas, a Entel, falta efectuar una conciliación con TIGO, también se debe a algunos proveedores, entre otros. Actualmente las cuentas de Cosett están congeladas.

Consultado si este monto adeudado es al margen de los créditos logrados para los sistemas PHS y NGN que no resultaron, el consejero respondió que al parecer es el total, admitió que no tiene información oficial, considera que la situación de Cosett es todavía salvable. “Depende de acciones del gerente y el presidente del Consejo de Administración”, expresó Barrenechea al informar de una carta enviada a ambos representantes ante la crisis que atraviesa Cosett para efectuar una reunión y ver qué acciones pueden tomarse.

En criterio del consejero cualquier alternativa no será posible si no se revisa la masa salarial, que es demasiado fuerte, supera el 60% del presupuesto otros indican que es 40%, de todas maneras es alto, el máximo tendría que ser 25%, por ahora es una carga muy pesada. “Además hay gente que no hace nada”, reveló sin precisar nombres ni entrar en mayores detalles ni especificaciones, finalizó el consejero.

Mario Enrique Espinoza

