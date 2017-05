La cuerda “Wichibucos” fue una de las primeras en ingresar a la plaza principal con la vestimenta chapaca

Cerca del año 2000 la cuerda tarijeña llamada Wichibucos fue una de las primeras en ingresar a la plaza principal Luís de Fuentes y Vargas con la tradicional vestimenta chapaca, esto con el fin de hacer comadre a Liz Arancibia, quien siempre se ha caracterizado por su singular alegría como también reflejando la hermosura de la mujer chapaca.

“Hemos estado dentro de los primeros grupos que ingresó a la plaza vestidos de chapacos para hacer comadre a nuestra amiga Liz Arancibia, quisimos destacar la tradicional vestimenta chapaca, la faja tan llamativa, el pantalón oscuro y la camisa de chapacos. En esa oportunidad hicimos comadre a Liz (por ello) la hemos llevado vestida de chapaca y estuvimos compartiendo entre amigos con nuestra comadre”, comentó Sergio Donoso miembro de los Wichibucos.

Donoso recordó que en otra ocasión ingresaron a la plaza con unos corderos al hombro, un burro con el que degustaron la ancestral Chicha de uva y entre amigos empezaron a jugar la Taba en plena plaza. “Llevamos todo lo necesario para jugar Taba en la plaza con el objetivo de difundir las costumbres y recobrar las tradiciones, (ahora) es lamentable que el alcohol este siempre presente en las costumbres tarijeñas pero nosotros tratamos de festejar con mesura, nosotros hemos llevado chicha caracterizando la costumbre del campo”, expresó.

Donoso apuntó que años atrás en la plaza principal no se concentraba la multitud de gente que se aproxima hoy en día, tanto para celebrar las diversas actividades del carnaval, puesto que antes éstas se desarrollaban en domicilios particulares . “Ellos aparecieron a hacerme comadre vestidos de chapacos y decidí vestirme en ese momento también de chapaca, para estar acorde con ellos e ir a la plaza, nos sentamos un ratito, pero no había ni música no había nada era demostrar que estábamos entre tantos amigos haciendo comadre a una sola mujer. El compadre Pablo López trajo mistelas de color rojo, amarillo y verde inmediatamente después de eso estaba previsto que la fiesta iba ser en mi casa”, recordó Liz Arancibia.

En este punto Arancibia explicó que posteriormente el grupo de amigos junto con sus esposas se reunieron en su casa para continuar con la demostración de alegría ante la gente, al ser ella la comadre elegida. “Al año siguiente les devolví la torta también aquí en mi casa, yo los espere a todos con sus esposas, obviamente los agasajados eran ellos el grupo de amigos en ese momento, compre un zapallo muy grande y lo llene de botellas de bebida, comida y demás; pero la fiesta otra vez en mi casa (las fiestas) no se las hacía de modo exterior o en calles y plazas como ahora”, dijo.

El historiador Elías Vacaflor Dorakis, mencionó que la fiesta de comadres, hace muchas décadas, se la empezó a efectuar en España, posteriormente los españoles al venir a Tarija–Bolivia, trajeron toda una mochila cultural cargada de colorido y diferentes festividades, las cuales hasta la fecha se realizan año tras año. “Antes la fiesta de los compadres no era celebrada masivamente, los compadres o las cuerdas lo hacían en viviendas en casas particulares, donde se reunían un grupo de amigos (entre ellos) se hacían compadres y todo aquello, pero desde que se instituyó el Campo de los Compadres para que se aproximen ahí todos a celebrar, estos ya no lo hacían en casas, esto con el objetivo de que al ser comadres una fiesta tan grande, la de compadres no se vea disminuida dándoles ese espacio”, relató el historiador.

Vacaflor, subrayó que antes había un mayor respeto a la tradición y a las costumbres, tomando en cuenta el significado espiritual que para todos los compadres y comadres representaba esta festividad. “Muchos amigos se elegían con un significado espiritual de lo que realmente era la amistad, creo que ahora la fiesta se ha comercializado mucho, se están perdiendo algunos valores por querer hacer actos masivos; si bien en algunos lugares o casas se da la ceremonia de elegir y declarar compadre o comadre con los viejos rituales y costumbres, también vemos que en la plaza hay personas que llevan tortas y las venden al por mayor y uno las compra y regala a quien se le ocurra”. Asimismo, enfatizó que muchas de estas tortas inclusive ya perdieron lo que es el significado de la tradición, en sí por que se les colocan botellas, latas de cervezas, artículos los cuales años atrás no estaban previamente añadidos en las canastas de compadres o de comadres.

“En las canastas años atrás tu veías solo la tradicional torta acompañada de la fruta de la época, que es la uva y los duraznos y no así lo que se le añade ahora como ser botellas, latas de cerveza y demás. Se deben preservar los valores tradicionales para que ésta no se convierta en una fiesta comercial“, concluyó Vacaflor.

María José Oliva Grimalt

