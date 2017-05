El Gobierno Central todavía no registró en el Presupuesto General del Estado, los 133 proyectos observados

La crisis presupuestaria en la gobernación continúa. La mitad de sus proyectos siguen al aire, desde el momento en que el Gobierno dijo que no podía inscribir 133 proyectos en el Presupuesto General del Estado (PGE) que fueron colocados en otro paquete, de acuerdo a algunos de sus voceros.

Esta crisis será abordada este lunes por la tarde entre la Gobernación y el subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, quien recordó que varios proyectos fueron aprobados en la Asamblea departamental, pero no en la Paz por el gobierno. “El Gobierno dice que no es su culpa, sino de la Gobernación. Esta responde que es culpa del gobierno. Lo cierto es que la mitad del presupuesto está al aire, no está inscrito dentro el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, de acuerdo al subgobernador.

“La subgobernación tiene que reponer su presupuesto porque es de Cercado”, sostuvo Torres al revelar que la gobernación está planteando una compresión en el presupuesto de un 27%, que no es aceptable porque los tres primeros meses estuvieron paralizados.

“Con esa paralización la reducción ya llegó a 30%, ese tema vamos a analizar para reajustar nuestro presupuesto”, agregó al reconocer que el presupuesto de la gobernación está en crisis desde el comienzo, ciertos proyectos están inscritos, otros no.

“El Ministerio de Hacienda hizo una separación entre proyectos nuevos y proyectos antiguos, inscribió los antiguos no los nuevos, en el caso de Cercado pese a no tener ninguna deuda no tiene derecho a proyectos nuevos”, cuestionó Torres.

“Si nosotros debiéramos 1.000 millones de bolivianos como Bermejo o 700 millones como 0’Connor (subgobernaciones) estaríamos tranquilos porque hemos metido 1.000 millones a la provincia y hay que pagar, pero en Cercado no se ha metido plata”, insistió el sub gobernador.

“Entonces es injusto con Cercado que tenga que asumir deudas que no le corresponden”, enfatizó Torres al añadir que espera que en esta reunión de este lunes en la reformulación del presupuesto, se incorporen los proyectos inscritos por la subgobernación de Cercado.

“Que se inscriban proyectos nuevos de Cercado y que no recorten 27% de su presupuesto. Elaboraron un presupuesto de 71 millones, si recortan este porcentaje quedarán con 50 millones y solamente la canasta alimentaria para los ancianos suma 21 millones. El presupuesto de la subgobernación al igual que de la gobernación es de crisis, al punto de que esta última prevé prestarse 700 millones por un lado y 140 millones por el otro, claro que estamos con presupuestos de crisis”, concluyó Torres

