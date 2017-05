Consultorios vecinales no estarían recibiendo medicamentos

El asambleísta departamental César Mentasti dio a conocer que la comisión de Derechos Humanos del ente legislativo recibió una denuncia emitida por vecinos del barrio San Bernardo en la que los mismos manifestaron su preocupación respecto a que uno de los consultorios vecinales al que acuden, no estaría recibiendo los medicamentos pertinentes, perjudicando de sobre manera a los ciudadanos que acuden a este centro de salud.

“El jueves pasado hemos recibido la denuncia que indica que los vecinos del barrio San Bernardo van a hacerse atender a un consultorio vecinal, estos consultorios vecinales son unos proyectos que se han llevado adelante a través del Ministerio de Salud con la alcaldía para tratar de descongestionar los centros de primer nivel en este caso el centro del primer nivel al que pertenece ese distrito es el de Villa Abaroa”, dijo el legislador.

En este sentido, Mentasti explicó que los vecinos acuden a estos consultorios vecinales, los cuales son 21 en Cercado y reciben atención médica, como antes se les recetaba los medicamentos necesarios y mediante esto se descongestionaba los centros de salud de primer nivel. “Ahora manifiestan a través de ésta denuncia que han hecho a la Comisión de Derechos Humanos, que ya no se está procediendo a la entrega de estos medicamentos y ellos han mandado una carta a la encargada de los centros de salud vecinal y esa denuncia me la han hecho conocer. Yo tomando contacto con la encargada de los centros de salud me manifiesta que esto no solo está pasando en San Bernardo si no en los 21 centros que existen”, reveló Mentasti.

Lo preocupante de esta situación es que los centros de primer nivel se están volviendo a congestionar, incluso su persona fue a visitar el consultorio del barrio San Bernardo, en el cual algunas personas le indicaron que gracias a este establecimiento de salud los vecinos evitaban ir a tempranas horas a sacar turno o ficha al Hospital. “Ahora estas personas tendrán que volver a ir a las 5 de la mañana a hacer fila para ser atendidas en el centro de primer nivel que en este caso es el Villa Abaroa, porque no tiene sentido hacerse atender en el San Bernardo y luego volver a buscar los medicamentos al Villa Abaroa”, agregó el asambleísta.

“Ésta problemática está perjudicando de sobremanera a los diferentes vecinos tomando en cuenta que a los consultorios acuden mujeres embarazadas, niños, adolescentes y adultos mayores para ser atendidos”, finalizó Mentasti.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter