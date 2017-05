La Gobernación tratará de “negociar” el aumento salarial con sus trabajadores

La Gobernación buscará no aumentar los salarios en esta institución este año, por la crisis económica que atraviesa, no solamente esta institución, sino el departamento de Tarija, además se confirmó que esta entidad tiene sueldos bajos en comparación al Estado. “Hay una norma que establece que los gobiernos locales están con la posibilidad de negociar ese incremento salarial, en el caso de la Gobernación de Tarija estamos al borde del colapso financiero”, advirtió el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez.

“Si nosotros podemos ver la manera de evitar de que se incrementen los salarios, pues, tomen por seguro que eso lo vamos a hacer, no puede ser que el pueblo esté en crisis y nosotros estemos incrementando nuestros salarios”, insistió el secretario.

De acuerdo con el funcionario la Gobernación de Tarija es una de las más austeras del país, en la escala salarial del gobierno nacional, el sueldo del gobernador está en el lugar undécimo, tiene un sueldo por debajo de 11 funcionarios del gobierno. “Un secretario de la Gobernación está en el lugar 15, un ministro, un viceministro, un director nacional, un jefe de gabinete, un profesional uno, un responsable uno ganan más que el gobernador de Tarija”, comparó Peralta al mostrar la escala gubernamental.

Consultado de cuánto gana el gobernador y los secretarios, respondió que la primera autoridad gana 13 mil 900 bolivianos, un secretario 11 mil, en contraste los salarios del presidente y el vicepresidente suman 23 mil, 22 mil, un ministro 20 mil, viceministros 19 mil.

De acuerdo con Peralta estas cifras confirman la austeridad en la Gobernación y cuáles son sus prioridades, hace muchos no se incrementa salarios en la Gobernación, tampoco prevén hacerlo ahora porque no es el momento. “Hay que sacrificarse, la gestión pública es de servicio”, sentenció al reiterar que si pueden evitar el incremento salarial, lo harán, actualmente hay otras prioridades, es el momento de avanzar en lo que Tarija necesita para avanzar.

El dirigente de la Central Obrera Departamental COD, Rubén Ramallo Ortiz, al informar que esperan la reglamentación del gobierno para el incremento salarial, aguardan que se concrete el aumento de 7,5% y no sea como el año pasado que apenas lograron 1%.

El 1% no significa nada para los trabajadores, el año pasado no quisieron hacer mayor problema; sin embargo, esta gestión esperan el aumento considerando que la gobernación busca otras fuentes de financiamiento para reactivar la economía.

Asambleísta pide cumplir incremento de salarios

El asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Rubén Velasco Romero, pidió acatar el incremento salarial dispuesto por el gobierno en acuerdo con la Central Obrera Boliviana COB, no depende de la Gobernación determinar si cumplirá o no esta determinación. “Eso no corresponde decir al señor Peralta si cumplirá o no, es un decreto que deben acatar todas las instituciones públicas, quejarse que no hay recursos económicos no es correcto, hay personal supernumerario y gastos insulsos en la Gobernación”, cuestionó.

“Dicen que ahora no hay recursos para pagar el incremento salarial, eso no es algo discutible. Es algo que se debe cumplir y es un derecho de todos los trabajadores”, insistió el legislador suplente que tiene un haber de 5 mil bolivianos a diferencia del titular de 14 mil.

Velasco Romero, además, denunció presuntas irregularidades en la unidad de San Jacinto, elevó una petición de informe para esclarecer los hechos, no descarta llegar a una interpelación del gerente como del secretario de Desarrollo Productivo.

Fernando Barral Zegarra

