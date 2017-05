Con entrevista imaginaria al “moto” Méndez, se pretendió averiguar los instantes finales del héroe tarijeño

En predios del Archivo Histórico esta institución, siendo la casa más antigua en Tarija, el historiador y director de la misma, Elías Vacaflor, accedió a una entrevista con NUEVO SUR para dar a conocer el porqué de esta actividad.

Vacaflor explicó que se trata de un trabajo elaborado el año 2006, en el entendido de que varios historiadores liberales de Bolivia, tarijeños, de alguna u otra manera, han tergiversado y han obviado muchas facetas de la vida de Eustaquio Méndez. Una de ellas, manifestó, es la más importante:¿por qué se ha tergiversado el texto original del testamento o el tema de la mano?, se preguntó el historiador.

Vacaflor respondió, se ha dado continuidad a versiones, llenas de verdad histórica, al escribir durante décadas que Méndez perdió la mano, habiendo como cuatro a cinco versiones como que se cayó del caballo, le picó la víbora, había abofeteado a su madre, hablan del nombre que se llama José, una serie de cosas.

El funcionario asimismo comentó que tuvo por sí mismo la obligación de trabajar este tema, “y al momento de llenarme de documentación, habida no tan solo en Tarija sino en archivos de Jujuy de Salta, sobre todo de Buenos Aires y de Lima, conocí detalles desconocidos de la vida de Méndez, de los que me vi obligado a elaborar un trabajo de ratificación histórica. Pero en esta ocasión se requirió utilizar una nueva herramienta para la comunicación, ya no hacer en base a un documental para escribir un libro o un folleto, sino una herramienta nueva que es la imaginaria”, explicó.

El director del Archivo Histórico de Tarija detalló que teniendo las verdades, fruto de las investigaciones, se conocen las verdades sobre Méndez, por ejemplo: dónde le cortaron la mano, qué año, quiénes y porqué. Para el autor esta fue su motivación, por ello realizó esta entrevista imaginaria con 32 preguntas que hizo a “Moto” Méndez.

Descripción del proceso de la entrevista

Entonces, dijo Vacaflor, el año 2006 se hace un viaje imaginario a la Tarija de 1849, llegando un día viernes 4 de mayo a la puerta de esta casa, de la cual sale una empleada morena, de nombre Alejandra.

Pregunto por Doña Francisca Ruiloba de O`Connor –prosigue-, ella me pide pasar a una sala de estar donde le comento el propósito de mi investigación porque conocía que a Méndez lo habían herido en un combate, en días pasados; es decir, el 30 de abril de 1846, tropas de Rocende y de Sebastián Agreda tomaron Tarija para desestabilizar al gobierno de Isidoro Belzu, y al momento de tomar la ciudad de Tarija, destituyeron al prefecto y al comandante militar, y habiendo cumplido un objetivo les faltaba el segundo que era el de atrapar a Méndez porque ellos sabían que Eustaquio Méndez era muy amigo de Belzu.

Entonces, ellos planifican una llegada a San Lorenzo para atacar a Méndez, pues, él sale al encuentro, y de acuerdo con la parte militar, indican que el combate se suscitó a las cinco y treinta de la tarde en el área de Santa Bárbara y que en diez minutos las tropas de Méndez fueron destrozadas. Cayendo herido lo atrapan y lo traen a la cárcel del Cabildo en la plaza principal, dejándolo en una de las celdas llamada “infiernillo”, desde el 30 de abril de 1849 en horas de la tarde, hasta la noche del 2 de mayo del mismo año. Ese mismo día dicta su testamento delante de su amigo, a las dos de la tarde, el escribano de Tarija Agustín de Mendieta, ese mismo día se retira a Moto Méndez de la cárcel para ser trasladado a su casa.

El historiador llegó a la conclusión que en horas de la noche trajeron a Méndez, de manera clandestina, porque estos golpistas habían atemorizado al pueblo y como Eustaquio era el héroe de Tarija, hubiese provocado una rebelión si lo llevaban en horas de la tarde; entonces lo traen oculto metiéndolo a la habitación, es así que a los pocos días fallece.

Contexto

Paulino Figueroa es el intérprete de la voz en el audio grabado.

Alba Mendieta

