Asociación de Transporte 26 de Marzo vuelve a operar desde la nueva terminal de buses

En horas de la mañana el presidente de la Asociación de Transporte 26 de Marzo, Félix Bilbao, dio a conocer que se pudo llegar a un acuerdo con el Gobierno Municipal de Cercado para que retornen a la Nueva Terminal de la zona de Torrecillas.

El presidente de la asociación, explicó que se llegó a un acuerdo para que los integrantes de la asociación retornen a la nueva infraestructura de la terminal en la zona de torrecillas. “Estábamos molestos porque otras instituciones que serían de Bermejo, seguían operando desde la antigua terminal quitándonos los pasajeros, nosotros nunca estábamos en desacuerdo en estar en el nueva terminal, sino que la molestia fue porque otras empresas operaban de este sector”, dijo el dirigente.

Asimismo, Bilbao expresó que de momento se acomodarán en algunos predios de la infraestructura, pero que están a la espera del cumplimiento de una nueva construcción que la alcaldía les proporcionaría para poder brindar un mejor servicio a la población. “Hay que ponerse de acuerdo con las autoridades, ya que ellas son las que determinan de donde sale el servicio de transporte y tenemos que adecuar a las reglas de nuestras autoridades”, afirmó el presidente de la asociación 26 de Marzo.

El Gobierno Municipal inició acciones administrativas y legales a las empresas del transporte interprovincial que están operando desde la ex terminal Agustín Morales, sin ninguna autorización y control infringiendo las normas.

El director Municipal de Ingresos, Marcelo Calle, informó que se inició con acciones legales a estas empresas que están operando irregularmente en la ex terminal, las cuales pueden ser sancionadas penalmente, con la reversión de licencias de funcionamiento, desalojo forzoso o el embargo de bienes y la multa de 2500 a 10.000 UFVS establecidas por norma. “Ya se encuentran en curso las acciones legales a los infractores que están operando desde la ex terminal, es así que las empresas no pueden operar desde este punto, ya que de acuerdo a la normativa no se puede renovar ninguna licencia de funcionamiento para que operen de la ex terminal para ninguna de las empresas que realiza el servicio interprovincial”, informó.

El funcionario indicó que las salidas irregulares en horarios de la madrugada sin ningún tipo de control de los minivans estarían generando una gran inseguridad en la zona y de esta manera el Municipio está procediendo hacer respetar la normativa que obliga que las empresas no puedan operar desde este punto de la ciudad.

